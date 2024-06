Charlotte, la raya embarazada sin macho, ahora se enfrenta a una rara enfermedad

Sus cuidadores esperan que el caso y tratamiento de Charlotte sea útil para la ciencia y rayas en un futuro

Charlotte, la raya redonda que ganó fama tras embarazarse sin contar con la presencia de un macho en su hábitat del Aquarium and Shark Lab (ASL) de Hendersonville, Carolina del Norte, Estados Unidos, se encuentra nuevamente bajo el ojo público después de que sus cuidadores anunciaran que sufre de una “rara enfermedad reproductiva”.

Hasta el momento desconocen de qué pueda tratarse la afección que impacta negativamente a su sistema reproductivo, sin embargo, el equipo médico y de especialistas se esfuerza por ayudar al animal.

Esperan que el caso y tratamiento de Charlotte sirvan como aportaciones a la ciencia y que en el futuro beneficien a otras rayas como ella.

Charlotte en medio de una nueva polémica

Según reportes de la agencia Associated Press (AP), Charlotte, empleados del no informaron con exactitud la enfermedad que sufre Charlotte ni el estado de su embarazo, sin embargo, especificaron que sufre una “rara afección reproductiva” que impactó negativamente su sistema.

Especialistas calificaron los descubrimientos como un “avance médico triste e inesperado” y dijeron que de momento su prioridad es centrarse en la salud y bienestar de Charlotte. Si bien la investigación de la enfermedad es “limitada”, sus cuidadores esperan que el caso y tratamiento médico “contribuyan positivamente a la ciencia y beneficien a otras rayas en el futuro”.

“Apreciamos sinceramente el increíble derramamiento de amor y apoyo a Charlotte. Por favor, respétala y a su equipo de cuidado mientras navegamos por esta inesperada noticia y trabajamos para determinar el mejor camino hacia adelante”, escribieron las autoridades del acuario en el comunicado.

La respuesta de las personas no se hizo esperar, pues inundaron las publicaciones del acuario en redes sociales preguntando por la salud de Charlotte. Ante las preocupaciones, sus cuidadores informaron que por el momento se encuentran “buscando activamente” más información.

El 1ero de junio, los empleados anunciaron a través de Facebook que el acuario permanecería cerrado mientras reúnen esfuerzos para cuidar a Charlotte al mismo tiempo que consultan a su equipo médico para conocer los diagnósticos más recientes.

“Nuestro enfoque sigue siendo la salud y seguridad de Charlotte, todos nuestros animales y el bienestar del personal e invitados. Lamentamos este inconveniente y agradecemos su comprensión”, se lee en el aviso.

¿La embarazó un tiburón?

Charlotte alcanzó la fama internacional en febrero cuando sus cuidadores anunciaron su misterioso embarazo de hasta cuatro crías.

La raya terminó en cinta a pesar de la ausencia de machos en su estanque. En un principio se guardaron el anuncio pues querían asegurarse de que no padecía cáncer, pues para ellos este hecho era algo casi imposible.

“Realizamos ultrasonidos desde septiembre, cuando comenzó a hincharse. Documentamos múltiples crecimientos internamente e inicialmente pensamos que tenía cáncer”, informó Brenda Ramer, fundadora y directora ejecutiva de Team ECCO al medio ABC13.

El embarazo de la raya podía explicarse mediante dos posibilidades: la primera era la partenogénesis que, de acuerdo con especialistas de la Universidad de Málaga, es un tipo de reproducción asexual en la que el óvulo se desarrolla sin la participación de una célula sexual masculina.

La segunda opción planteaba un escenario menos plausible: Charlotte pudo aparearse con un tiburón con el que compartió hábitat durante julio de 2023. Kady Lyons, investigadora del Georgia Aquarium, refutó esta teoría en entrevista con AP.

Lyons mencionó que este es el único ejemplo documentado que conoce en las rayas redondas y dijo que ambos animales son de diferentes tamaños y ni su anatomía ni ADN coinciden.

“Deberíamos dejar claro que aquí no se están produciendo travesuras con las rayas y los tiburones, pero me alegra que esta especie esté recibiendo la atención que se merece. No es tan ‘sexy’ como un tiburón blanco, pero hacen muchas cosas interesantes”, dijo Lyons.

Fuente: infobae.com