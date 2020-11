Captan por primera vez a uno de los calamares más extraños del mundo [VIDEO]

En el video del hallazgo, se puede ver cómo el calamar nadaba de forma vertical en una profundidad de 850 metros en Gran Barrera de Coral

¿Hay conocimiento de todas las especies existentes en el mundo? Quizá la respuesta sea no, pues conforme pasa el tiempo se descubren nuevas especies o reaparecen algunas que ya se consideraban en extinción. Recientemente, un equipo de científicos de Australia logró capturar en video un calamar Spirula vivo. Esta extraña y pequeña especie tiene los ojos saltones y tiene hasta un cuerno en su cráneo. Te contamos lo que sabemos sobre este hallazgo.

Exciting news! This appears to be the FIRST observation of Spirula, aka ram's horn squid, alive + in its natural environment. Very rarely seen or captured, they have many extinct relatives, but are only living member of genus Spirula, family Spirulidae, and order Spirulida. 1/3 pic.twitter.com/re4rZyRuER