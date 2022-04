Así fue como hace millones de años los búhos se convirtieron en cazadores diurnos

Un fósil encontrado en Gansu, China, generó las primeras pistas de cómo estos animales se convirtieron en cazadores diurnos hace millones de años

Los búhos son conocidos principalmente por ser animales nocturnos que se alimentan de otras especies que también están activas en las noches. Algunos son crepusculares, lo que quiere decir que salen tanto al amanecer como al atardecer y una cifra menor de búhos son diurnos.

Un fósil de hace por lo menos seis millones de años, encontrado en Gansu, China, sugiere que el animal tenía actividad diurna. El análisis del fósil, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science, afirma que este corresponde a la era del Mioceno tardío y a la especie extinta Miosurnia diurna.

“Los búhos nocturnos exhiben adaptaciones que se cree que están asociadas evolutivamente con sus dietas, morfologías (sensoriales y de vuelo) y patrones de actividad diaria. Sin embargo, esa historia evolutiva no es tan simple, como lo demuestra un esqueleto parcial exquisitamente conservado de un búho del Mioceno tardío de China que representa la primera evidencia fósil del comportamiento diurno entre los búhos”, escribieron los autores del análisis.

El tamaño y la forma de las cuencas de los ojos permiten deducir que el búho cazaba de día. El estudio afirma que “los análisis de los huesecillos esclerales conservados en el fósil demuestran que exhibe un gran diámetro exterior del anillo de huesecillos esclerales con una gran longitud orbital, lo que respalda la hipótesis de que este búho extinto era en gran parte de hábitos diurnos”.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores tomaron las medidas precisas de los huesos, gracias al buen estado del fósil, y luego las introdujeron en un programa que comparó los datos con una variedad de especies de aves y reptiles diurnos.

Los ojos de este fósil tiene formas similares a las de los búhos diurnos actuales. Y aunque otros estudios han concluido que los búhos diurnos evolucionaron de los nocturnos, no hay posibilidades certeras para explicar cómo se dio ese cambio. Una de las especulaciones es que los mamíferos de los que se alimentaban empezaron a tener actividades diurnas.

La investigación deja planteadas nuevas preguntas sobre el comportamiento evolutivo de los búhos diurnos. “El fósil y los análisis asociados del ojo y la evolución del comportamiento apuntan a una larga historia evolutiva de comportamiento no nocturno entre los búhos que aún no se ha estudiado en detalle”, concluye el estudio.

