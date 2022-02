Así es el tiburón nacido en 1505, el animal más viejo del mundo

En su momento, un grupo de investigadores sustentó esta tesis por medio de un trabajo científico

De no creer.

Así es el interesante e inusual caso del tiburón de Groenlandia. Un animal que, dicen algunos expertos, es el más longevo de la actualidad.

Según el medio argentino ‘La Nación’, en su momento un grupo de investigadores realizó un artículo que fue publicado en la revista ‘Science’ y en el que se sustentaría que este animal es el vertebrado más longevo del planeta Tierra.

El tiburón de Groenlandia es parte de una especie llamada tiburón boreal. Esta se caracteriza por habitar las heladas aguas del Atlántico Norte y del Océano Ártico.

Radiocarbon dating suggests this shark’s year of birth as early as 1505. That’s long before the Pilgrims landed and shortly after Christopher Columbus “discovered” America. Wow, that’s old. 😳 https://t.co/NZV4Iiru3h

— Brian Hates Cole Slaw 🏎💨🏁 (@1950Fireball8) August 20, 2020

Además, puede llegar a medir cinco metros de longitud.

Pero ¿cómo se logró conocer la edad de este animal?

Para responder este interrogante, un grupo de biólogos marinos de la Universidad de Copenhague realizó la datación por radiocarbono del núcleo o parte central del cristalino, parte del ojo que permite enfocar los objetos, de un grupo de 28 ejemplares de esa especie que, en su momento, fueron cazados de forma accidental por pescadores.

“El centro del cristalino no cambia desde el nacimiento del tiburón y por eso la composición química del tejido permite conocer la edad del animal. Utilizamos métodos de datación por radiocarbono, pero combinados de una forma totalmente nueva”, comentó en su momento Julius Nielsen, líder de la investigación.

Los resultados los dejaron ‘boquiabiertos’, pues encontraron que la esperanza de vida de estos animales podía ir desde los 272 años hasta los 512 años en el mejor de los casos.

“Los tiburones de Groenlandia son unos de los tiburones carnívoros más grandes del planeta y su función como superpredador en el ecosistema ártico se ha pasado completamente por alto. Miles de ellos acaban capturados accidentalmente por todo el Atlántico norte por lo que espero que nuestro estudio sirva para prestar una mayor atención a esta especie”, afirmó Nielsen en entrevista con National Geographic.

Según National Geographic, el equipo de Nielsen plantea la posibilidad de que en la actualidad existan ejemplares de tiburones de Groenlandia que nacieron en el siglo XVI o XVII.

Aún queda mucho ‘planeta’ por explorar.

Fuente: eltiempo.com