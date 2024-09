Aguantar la respiración es difícil para los humanos, pero no para estos insectos. Pueden estar 7 días bajo el agua

Descubre cómo la naturaleza continúa sorprendiendo con ejemplos de resiliencia y supervivencia extremos

Estoy convencido de que alguna vez, mientras estás tranquilamente disfrutando de una jornada veraniega de playa o piscina, te has topado con algún molesto insecto y alguien te ha dicho que te sumerjas en el agua para evitar sus ataques. Puede que esto funcione con algunos insectos, sean o no voladores, pero lo que es seguro es que hay una especie a la que no se le aplica esta regla no escrita sobre protección frente a estos diminutos animales. Son muy habituales en nuestro entorno y alucinarás con la explicación a sus superpoderes.

El insecto capaz de aguantar sumergido en agua durante una semana

Protegerse de ciertos insectos dentro del agua es algo que muchos hemos escuchado a lo largo de los años. Sin embargo, no pensábamos que estuviésemos tan equivocados como nos han demostrado un grupo de investigadores de la Escuela de Ciencias Medioambientales de la Universidad de Guelph en Canadá. Según un reciente estudio publicado en la revista científica Biology Letters, parece que tenemos a un superhéroe entre los insectos más abundantes del planeta, las abejas.

Eso sí, el experimento no ha sido el más ético que podías pensar. Te ponemos en antecedentes. Para llevarlo a cabo, los investigadores seleccionaron 143 abejas reinas de la especie Bombus impatiens y las ubicaron en el interior de unos tubos con tierra. Éstas fueron inducidas a lo que se conoce como diapausa, es decir, a un estado fisiológico de inactividad a través de su refrigeración durante 7 días.

Después de dicha semana, se añadió agua del grifo a los tubos, mientras que a algunas abejas eran de control, no se les echaba agua, se las obligaba a estar sumergidas y a otras se las dejaba flotar. Se experimentó con diferentes tiempos, que variaban entre las 8 horas, las 24 horas o los 7 días, y con condiciones similares a las que tendrían que soportar para pasar el invierno.

Después de que las abejas pasaron sus tiempos designados, éstas se transfirieron a nuevos tubos con tierra y se almacenaron durante ocho semanas refrigeradas. El ratio de supervivencia de las abejas reina fue del 89,5% y apenas variaba entre los distintos tiempos o regímenes de inmersión. Como resultado, los investigadores aseguran que la habilidad que tienen las abejas de la especie Bombus impatiens para soportar la inmersión puede alcanzar hasta una semana de duración, lo que les permite poder resistir en sus hábitat naturales, incluso en áreas donde las inundaciones pueden arrasar colonias enteras de otras especies de insectos.

Y esto tiene una interesante explicación. Los insectos no tienen pulmones y su sistema respiratorio y circulatorio están completamente separados. Además, estos animales suelen respirar por lo que se conoce como espiráculos, en especie de apertura en sus exoesqueletos que permite hacer llegar el oxígeno a la tráquea y extenderlo por sus tejidos.

A diferencia del ser humano, los insectos son capaces de respirar mucha más cantidad de oxígeno y realizar intercambio de gases, entre dióxido de carbono y oxígeno, al poder abrir y cerrar sus espìráculos. Esto significa que pueden permanecer mucho más tiempo sin respirar oxígeno, incluso, como acabamos de ver, sobrevivir días sin el ansiado gas.

Fuente: mundodeportivo.com