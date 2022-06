3 consejos para cuidar el agua que no conocías

Cuidar el agua es una verdadera necesidad. No se trata sólo de pensar a un nivel macro, preocupándonos por el cuidado medioambiental y la protección de las fuentes de agua, sino que esta problemática ya nos ha alcanzado en nuestros hogares. El problema no es sólo la falta de presión, sino que el suministro de agua a través del sistema es cada vez más escaso e inestable; y en áreas rurales el problema de la escasez del agua alcanza proporciones dantescas. Es por esta razón que cuidar agua es una forma de garantizar que puedes contar con el servicio en tu propio hogar.

Todos conocemos los típicos consejos para ahorrar agua: cerrar las llaves del agua mientras lavas, hacer lavadoras completas, entre otros. Pensando en ello te compartiremos estos 3 consejos para cuidar el agua que no sabías. El objetivo es abordar por todos los frentes esta odiosa escasez y convertirnos en parte de la solución en vez del problema.

Cómo cuidar el agua

Haz mantenimiento al sistema de plomería

Una de las formas en que más se desperdicia agua está relacionada con el sistema de transporte del agua potable una vez que sale de la planta de tratamiento. En efecto, nada más en el valle de México se estima que el el 35% del agua de las tuberías se desperdicia en el camino a causa de fugas y otros problemas acarreados por la falta de atención y mantenimiento.

Por otra parte, no debes olvidar hacerle un mantenimiento a tanques y dispositivos de almacenamiento. El lavado de tinacos garantizará que el agua se conserve mejor y por más tiempo. La solución es sencilla. Sólo debes contactar a algún experto dispuesto a hacer la revisión y mantenimiento. Asimismo, si detectas fugas de agua y destapes, o cualquier otra situación como goteos o pequeños charcos alrededor de entonces debes cerrar la llave de paso de agua y llamar de inmediato al técnico.

Es importante que contactes sólo a verdaderos profesionales, porque algo tan simple como la instalación de un calentador eléctrico en manos de un inexperto puede significar un gran problema que te hará desperdiciar agua y dinero. ¿No sabes a quién llamar? Pues entra a https://plomerisimo.com/ y encontrarás una solución confiable para solucionar tu inconveniente.

Cultiva plantas locales

El 70% del agua a nivel mundial se usa para mantener cultivos. Y es que para poder tener cosechas de comestibles, se requieren riego abundantes y periódicos. Esto mismo aplica para jardines y plantas caseras, pero si estas no están adaptadas al patrón climático de la región en que vives, tendrás que hacer más riegos pues el agua de lluvia de las temporadas no será suficiente para mantenerlas con vida.

Esto no quiere decir que debas olvidarte de tener un jardín lindo y próspero, sino que lo ideal es mantener especies de plantas locales que no sólo crecerán más y mejor, sino que no requerirán agua extra ni cuidados especiales. Si de todas formas el patrón de lluvias está muy alterado la mejor solución será contar con captadores pluviales para recolectar el agua necesaria durante las sequías.

Repensar tus compras

Nuestra forma de consumo está destruyendo el agua y el planeta, basta ver el desierto de Atacama para comprobarlo. Sobre todo cuando se trata de ropa resulta sencillo entender que muchas personas compran algo, lo usan una vez y lo tiran o donan, y es que industrias inescrupulosas de Fast Fashion se encargan de comercializar ropa de materiales sintéticos o de mala calidad en precios irrisorios. Esa pieza de ropa es luego donada o botada y rara vez vuelve a ver la luz.

Según un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid, para hacer un simple pantalón de jean se requieren más de 3000 litros de agua. Nada más imagina el desperdicio de agua y recursos, solo por querer usar una prenda de ropa una sola vez. Pero esto puede cambiar: haz sólo compras conscientes, evita ser una víctima de la moda y en lo posible, adquiere tu guardarropa en tiendas de segunda mano. De esta forma cuidarás más y mejor el medio ambiente. Cualquier detalle cuenta.