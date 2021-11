Zeva Zero, el eVTOL con forma de ovni que podría llevarte a cualquier sitio en el futuro

Un eVTOL con forma de nave alienígena. ¿Es este proyecto la solución para impulsar el transporte personal por el aire?

El mundo de los eVTOL parece no tener límite en cuanto a desarrollo y creación de productos diferenciales. Desde hace un tiempo, venimos observando cómo el número de proyectos se multiplica a medida que los planes de inversión en este tipo de tecnología se incrementan. El auge de las soluciones de innovación en la materia está contribuyendo a que ahora se cuente con componentes mucho más interesantes desde el punto de vista de la implementación. El Zeva Zero es uno de los más curiosos.

Al contrario de lo que ocurre en este curioso y excéntrico mercado, el modelo desarrollado por esta compañía no parte de un concepto parecido. No, no hay 8, 10 o 12 rotores girando a gran velocidad con el objeto de despegar verticalmente. Una de las principales señas de identidad de este modelo basa su diferenciación en la tenencia de un cuerpo cilíndrico, el cual, como es lógico, nos recuerda al concepto que tenemos sobre los ovnis o, más conocidos, como UFO’s.

Con esta estética, se ha querido demostrar cómo hay una alternativa diferente en lo que se refiere a la programación de desplazamientos unipersonales mediante medios aéreos. Esta propuesta, no obstante, lo realiza con unas cualidades que tienen un gran potencial para los próximos años. Entre los cálculos que se están llevando a cabo, llama la atención ver cómo puede llegar a alcanzar una velocidad máxima de 257 km/h. ¿Cómo pretenden sus creadores conseguir este registro?

Veamos cuáles son las claves de un proyecto que está llamando la atención de curiosos, por qué basa su diferenciación en la disposición de una estética única en este concentrado sector y, por supuesto, hasta qué punto reúne las condiciones necesarias para ser un referente de los eVTOL en los próximos años. He aquí sus características principales.

Zeva Zero, la propuesta diferencial en términos de rendimiento eVTOL

Como cabría esperar, se ha aprovechado el uso de materiales ligeros y resistentes para la creación de esta curiosa propuesta. Como resultado de ello, contamos con una especie de carcasa construida en fibra de carbono, la cual mide en torno a 2,4 metros de diámetro. Para entender su nivel de robustez, basta con ver cómo su estructura base tiene un peso total de unos 317 kilogramos. Esta es, sin duda alguna, una de sus principales cualidades para ser una propuesta tomada en serio.

Stephen Tibbits, el principal referente de este proyecto, pretende incorporar un conjunto de baterías con capacidad de 25 kWh. Conjugar eficiencia con autonomía es algo que ocurre en cualquier medio de transporte sostenible, por lo que se espera que se realicen nuevas estimaciones una vez haya sido completado el modelo que termine en la cadena de producción. Teniendo en cuenta cuál será su rendimiento, lograr una buena ventilación será fundamental para asegurar su futuro rendimiento.

En relación con su autonomía, como es lógico, dependerá de la exigencia que se espere en cuanto a su velocidad. No obstante, se está trabajando para poder lograr un ciclo completo de carga que permita realizar hasta un máximo de 80 kilómetros. Esto, no obstante, dependerá, además, de variables ajenas al propio vehículo en cuestión, algo que ocurre en las demás alternativas presentes en la movilidad sostenible. Como ves, se trata de una opción pensada para salir del medio urbano convencional.

Una variante que basa su diferenciación de su robustez y ligereza

Llama la atención su sistema de producción, el cual incorporará el menor número de piezas posible. Se esta forma, se busca, principalmente, tener una mayor rigidez mientras se circule a velocidades superiores a los 200 km/h. Ahora bien, ¿tiene sentido una propuesta de estas características? Su desarrollo ha comenzado, por lo que nos encontramos ante un proyecto al que todavía le queda toda una serie de etapas por delante.

Por el momento, se espera que su principal función tenga un sentido en el ámbito militar, algo que suele ocurrir en este tipo de innovaciones. Es pronto aún para configurar una unidad en particular, pero se espera que su coste en el medio plazo sea de unos 250.000 dólares. Pese a ello, es necesario ver, en primer lugar, cómo será su funcionamiento y, por supuesto, hasta qué punto es posible incorporar lo necesario para ser un referente en el sector.

Sin duda alguna, los eVTOL se han convertido en una de las tecnologías con mayor potencial en los próximos años. Su principal distinción radica en el impulso actual de los drones. ¿Será suficiente con incorporar rotores de mayor nivel? El problema, además, está relacionado con el problema legal. ¿Cuándo será posible circular con este tipo de tecnologías en el ámbito urbano?

Fuente: urbantecno.com