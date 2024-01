Un paciente con Parkinson pudo caminar sin dificultades gracias a un exoesqueleto robótico

La tecnología desarrollada por investigadores de la Universidad de Harvard y de Boston permitió superar los problemas de movilidad, que es frecuentes en estos enfermos. Es una importante solución para tratar la “congelación de la marcha”, dijeron los expertos

(Dennis Thompson – HealthDay News)- La “congelación” es un síntoma común y debilitante de la enfermedad de Parkinson, y los pacientes de repente se ven incapaces de mover los pies hacia adelante.

Los medicamentos, las cirugías y las terapias conductuales han demostrado ser bastante ineficaces contra la congelación, pero los pacientes de Parkinson podrían encontrar una nueva esperanza desde un nuevo ángulo más de ciencia ficción, señalan los investigadores.

Un exoesqueleto robótico blando parece ser capaz de ayudar a los pacientes de Parkinson a superar un posible episodio de congelación, proporcionando un suave empujón a las caderas a medida que su pierna se balancea.

Los investigadores probaron el exoesqueleto en un hombre de 73 años con Parkinson que soportó episodios de congelación incapacitantes a pesar del tratamiento previo con cirugía y medicamentos.

Sin ningún entrenamiento especial, el exoesqueleto permitió al paciente caminar sin ningún episodio de congelación en el interior y con solo episodios ocasionales al aire libre, informan los investigadores.

El paciente también caminaba más rápido y más lejos de lo que podía sin el dispositivo, y podía caminar y hablar sin congelarse, lo que a menudo no podía hacer sin el exoesqueleto.

“El traje me ayuda a dar pasos más largos y cuando no está activo, noto que arrastro mucho más los pies”, dijo el paciente a los investigadores durante el estudio. “Realmente me ha ayudado, y siento que es un paso positivo hacia adelante. Podría ayudarme a caminar más tiempo y mantener la calidad de mi vida”.

En los episodios de congelación, los pacientes de Parkinson pierden repentinamente la capacidad de mover los pies, a menudo a mitad de camino, señalaron los investigadores.

Sus pies se mueven en una serie de pasos entrecortados que se hacen cada vez más cortos, hasta que el paciente se detiene por completo.

Los episodios de congelación son peligrosos para los pacientes de Parkinson, ya que son uno de los mayores contribuyentes a las caídas.

Por lo tanto, los investigadores de la Universidad de Harvard y la Universidad de Boston decidieron crear un exoesqueleto robótico suave y portátil para promover caminar sin congelarse.

“Encontramos que solo una pequeña cantidad de asistencia mecánica de nuestra ropa robótica blanda produjo efectos instantáneos y mejoró de forma consistente caminar en una variedad de afecciones para el individuo de nuestro estudio”, señaló en un comunicado de prensa de la Universidad de Harvard el investigador Conor Walsh, profesor de ingeniería y ciencias aplicadas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas John A. Paulson de la Universidad de Harvard.

Estudios anteriores realizados por Walsh y su equipo habían encontrado que un dispositivo de este tipo podría usarse para aumentar el movimiento de la cadera y ayudar a balancear la pierna hacia adelante, reduciendo la cantidad de energía que las personas necesitan para caminar.

El dispositivo portátil utiliza motores accionados por cable y sensores que se usan alrededor de la cintura y los muslos. Los algoritmos utilizan los datos de movimiento recopilados por los sensores para estimar la marcha de una persona y proporcionar asistencia junto con el movimiento muscular.

El nuevo estudio aparece en la edición del 5 de enero de la revista Nature Medicine.

Los investigadores esperan que el dispositivo proporcione nuevos conocimientos sobre por qué los pacientes de Parkinson se congelan.

“Debido a que en realidad no entendemos la congelación, en realidad no sabemos por qué este método funciona tan bien”, dijo el investigador Terry Ellis, director del Centro de Neurorrehabilitación de la Universidad de Boston.

“Pero este trabajo sugiere los beneficios potenciales de una solución ‘de abajo hacia arriba’ en lugar de ‘de arriba hacia abajo’ para tratar la congelación de la marcha”, continuó Ellis. “Vemos que restaurar la biomecánica casi normal altera la dinámica periférica de la marcha y puede influir en el procesamiento central del control de la marcha”.

Más información sobre la congelación en Parkinson’s Foundation.

Fuente: infobae.com