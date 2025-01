Robots limpiadores de piscinas destacan como tendencia tecnológica en CES 2025

Durante el Consumer Electronics Show (CES) 2025, uno de los aspectos más sorprendentes para los asistentes fue la gran variedad de robots diseñados específicamente para limpiar piscinas. Según Patrick Holland, editor de CNET, en la exposición se presentaron nueve modelos diferentes de robots limpiadores, un número que llamó la atención por la aparente demanda de esta tecnología.

Entre las propuestas más destacadas, algunas marcas pequeñas presentaron dispositivos avanzados que prometen facilitar el mantenimiento de piscinas mediante tecnología autónoma. Estos robots pueden sumergirse, analizar la calidad del agua y optimizar la limpieza de manera eficiente. Asimismo, algunas soluciones incorporan paneles solares para mantener un funcionamiento continuo y ecológico.

La presentación de estos dispositivos en Eureka Park marcó la tendencia de aplicar inteligencia artificial y robótica a actividades cotidianas, como el cuidado del hogar y el mantenimiento de exteriores. En la mesa redonda de medios «CES 2025 Trends that Will Shape the Year Ahead» y moderado por Sarah Myers, los expertos señalaron que esta tecnología no solo ofrece comodidad, sino que también contribuye al ahorro de tiempo y recursos.

Aunque muchos de los modelos expuestos aún se encuentran en fase de prototipo, el interés generado sugiere un posible crecimiento en el mercado de robots de limpieza para piscinas. Se espera que, en los próximos años, estos productos se vuelvan más accesibles y eficaces.

CES, un espacio de innovación tecnológica permanente organizado por la Consumer Technology Association (CTA), dio luces de hacia donde la tecnología se dirige, como también su adaptación cada vez más personalizada a las necesidades de los consumidores. Los robots limpiadores de piscinas fueron una de las novedades que por la cantidad de startups que expusieron los dispositivos, llamaron la atención de periodistas y del público en general.

Fuente: notipress.mx