Probablemente la casa más pequeña jamás creada [VIDEO]

Una diminuta réplica en silicio de una casa de jenjibre –un conocido producto de repostería–, hecha en el Centro Canadiense de Microscopía Electrónica, puede ser la casa más pequeña jamás creada.

El investigador asociado de este organismo de la Universidad de McMaster Travis Casagrande edificó esta estructura completa con ladrillos y adornos bien definidos y una bandera de Canadá a modo de alfombra de bienvenida.

La pequeña maravilla descansa a su vez como una pequeña gorra en la cabeza de un muñeco de nieve que Casagrande hizo con un material utilizado en la investigación de baterías de iones de litio.

La foto final revela que, en comparación, el muñeco de nieve está de pie junto a un cabello humano que parece un tronco de secoya. Un vídeo muestra el resultado https://vimeo.com/380257259.

Bajo un intenso aumento, Casagrande sacó las piezas de las decoraciones con un haz de iones de galio cargados, que actuaron como un chorro de arena.

Casagrande llamó la atención en su país en 2017 por una muestra similar de habilidad y tecnología cuando usó el mismo equipo para tallar una pequeña bandera canadiense que volaba desde un poste, todo dentro de un agujero casi imperceptible en la parte posterior de un centavo.

Si bien el espíritu de las nuevas decoraciones es festivo, la intención del proyecto, explica Casagrande en un comunicado, es demostrar las capacidades del centro, que es una instalación nacional con un conjunto de 10 microscopios electrónicos y otros equipos utilizados principalmente para la investigación de materiales por parte de Canadá y usuarios internacionales de los sectores académico e industrial.

A diferencia de un microscopio de escritorio tradicional que enfoca la luz a través de lentes ópticas, un microscopio electrónico utiliza un haz de electrones y lentes electromagnéticos. La longitud de onda de estos electrones es aproximadamente 100.000 veces más pequeña que la de la luz visible, lo que permite un aumento mucho mayor.

El microscopio de haz de iones enfocado que Casagrande usó para hacer las decoraciones festivas es el mismo que él y otros usan para preparar muestras mucho, mucho más pequeñas para usar en los potentes microscopios electrónicos de transmisión del centro, que son capaces de capturar imágenes hasta el nivel de un átomo único.

