Parece un árbol lleno de fruta, pero en realidad podría ser la solución a los contaminantes en la UE

Imaginar un mundo repleto de ingenios para aprovechar la energía de la naturaleza es posible con la tecnología actual

El cambio climático está provocando, al menos entre cierta parte de la población, un creciente interés por las energías renovables, no sólo como método para ofrecer una alternativa limpia a otros métodos de generación de energía, sino también como parte central de una sociedad que debería velar por los suyos. En este caso, te presentamos una compañía que une diseño y energías renovables, con árboles que no son lo que parecen.

La energía eólica del futuro tiene forma de árbol

Bajo el nombre de tecnología Aeroleaf, la empresa New World Wind quiere demostrar que ayudar a mitigar el impacto del cambio climático es posible con ingenio, tecnología y una dosis de innovación. Estamos ante lo que se califican de árboles de viento y que resultan ser unas turbinas eólicas en miniatura. Y con un diseño mucho más acorde a los tiempos que corren y a su integración en las ciudades.

Luc Eric Krief es el CEO de New World Wind y destaca que su tecnología abraza el biomorfismo, es decir, que el diseño de sus productos sigue patrones y estética de la naturaleza. Estos árboles cuenta con ramas que soportan pequeñas turbinas, que permiten permanecer desconectados de la red eléctrica.

Según sus estimaciones, una hoja es capaz de producir 1.000 kWh al año, con lo que el árbol estándar, que se compone de 36 hojas, podría alcanzar una producción de 36.000 kWh, siempre estimando una velocidad media del viento de alrededor de 40 kilómetros por hora.

La comparación con la energía solar es inevitable. Según el responsable de la compañía, un sistema de energía solar de 4 kW en un hogar estándar podría producir alrededor de 3.000 kWh cada año, con lo que la diferencia, aunque todo dependerá de la cantidad de sol y viento de cada región, es bastante evidente. Y no existe más secreto que no depender de un elemento que no está presente las 24 horas del día. Luc Eric Krief, en declaraciones recogidas por el medio Euronews, asegura que:

Los paneles solares pueden trabajar entre las 10:00 y las 16:00 horas. Con nuestra tecnología, podemos proporcionar energía siete días a la semana, las 24 horas del día. Y si creamos más energía de la que se consume durante la noche o el día, la podemos almacenar dentro de la batería.

Eso sí, también existe una versión híbrida de estos curiosos árboles, que incluye paneles solares, para aprovechar aún más la energía que proporciona el viento y el Sol. En estos momentos, un árbol de 36 hojas tiene un coste de 51.990 euros, mientras que el híbrido, con 12 hojas, tiene un coste de 24.500 euros. Veremos si esta tecnología tiene el suficiente apoyo institucional, ya que es un proyecto al que merece la pena seguir la pista.

Fuente: mundodeportivo.com