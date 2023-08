Organizaciones de noticias desarrollan estándares para el uso de la IA en las salas de redacción

The Associated Press ha emitido pautas sobre inteligencia artificial, diciendo que la herramienta no se puede usar para crear contenido e imágenes publicables para el servicio de noticias, al tiempo que alienta a los miembros del personal a familiarizarse con la tecnología.

AP es una de las pocas organizaciones de noticias que han comenzado a establecer reglas sobre cómo integrar herramientas tecnológicas de rápido desarrollo como ChatGPT en su trabajo. El servicio combinará esto el jueves con un capítulo en su influyente Libro de estilo que aconseja a los periodistas cómo cubrir la historia, completo con un glosario de terminología.

“Nuestro objetivo es darle a la gente una buena manera de entender cómo podemos hacer un poco de experimentación pero también estar seguros”, dijo Amanda Barrett, vicepresidenta de estándares de noticias e inclusión de AP.

El grupo de expertos en periodismo Poynter Institute, diciendo que fue un “momento de transformación”, instó a las organizaciones de noticias esta primavera a crear estándares para el uso de IA y compartir las políticas con lectores y espectadores.

La IA generativa tiene la capacidad de crear texto, imágenes, audio y video a pedido, pero aún no es completamente capaz de distinguir entre realidad y ficción.

Como resultado, AP dijo que el material producido por inteligencia artificial debe examinarse cuidadosamente, al igual que el material de cualquier otra fuente de noticias. De manera similar, AP dijo que no se debe usar un segmento de foto, video o audio generado por IA, a menos que el material alterado sea en sí mismo el tema de una historia.

Eso está en línea con la revista de tecnología Wired, que dijo que no publica historias generadas por IA, “excepto cuando el hecho de que es generado por IA es el punto central de toda la historia”.

“Tus historias deben ser escritas completamente por ti”, escribió Nicholas Carlson, editor en jefe de Insider, en una nota a los empleados que se compartió con los lectores. “Eres responsable de la precisión, imparcialidad, originalidad y calidad de cada palabra en tus historias”.

Los casos muy publicitados de “alucinaciones” generadas por IA, o hechos inventados, hacen que sea importante que los consumidores sepan que existen estándares para “asegurarse de que el contenido que están leyendo, viendo y escuchando sea verificado, creíble y tan justo posible”, dijo Poynter en un editorial.

Las organizaciones de noticias han descrito formas en que la IA generativa puede ser útil antes de la publicación. Puede ayudar a los editores de AP, por ejemplo, a compilar resúmenes de historias en los trabajos que se envían a sus suscriptores. Podría ayudar a los editores a crear titulares o generar ideas para historias, dijo Wired. Carlson dijo que se le podría pedir a AI que sugiera posibles ediciones para hacer una historia concisa y más legible, o que proponga posibles preguntas para una entrevista.

AP ha experimentado con formas más simples de inteligencia artificial durante una década, usándola para crear noticias cortas a partir de puntajes deportivos o informes de ganancias corporativas. Esa es una experiencia importante, dijo Barrett, pero “todavía queremos entrar en esta nueva fase con cautela, asegurándonos de proteger nuestro periodismo y proteger nuestra credibilidad”.

OpenAI, fabricante de ChatGPT, y The Associated Press anunciaron el mes pasado un acuerdo para que la compañía de inteligencia artificial autorice el archivo de noticias de AP que utiliza con fines de capacitación.

A las organizaciones de noticias les preocupa que su material sea utilizado por empresas de inteligencia artificial sin permiso ni pago. News Media Alliance, que representa a cientos de editores, emitió una declaración de principios diseñada para proteger los derechos de propiedad intelectual de sus miembros.

Algunos periodistas han expresado su preocupación de que la inteligencia artificial eventualmente pueda reemplazar los trabajos realizados por humanos y es un tema de gran interés, por ejemplo, en las conversaciones contractuales entre AP y su sindicato, News Media Guild. El gremio no ha tenido la oportunidad de analizar completamente lo que significan, dijo Vin Cherwoo, presidente del sindicato.

“Nos sentimos alentados por algunas disposiciones y tenemos preguntas sobre otras”, dijo Cherwoo.

Con salvaguardas implementadas, AP quiere que sus periodistas se familiaricen con la tecnología, ya que necesitarán reportar historias sobre ella en los próximos años, dijo Barrett.

El Stylebook de AP, una hoja de ruta de las prácticas periodísticas y las reglas para el uso de la terminología en las historias, explicará en el capítulo que se publicará el jueves muchos de los factores que los periodistas deben considerar al escribir sobre la tecnología.

“La historia de la inteligencia artificial va mucho más allá de los negocios y la tecnología”, dice AP. “También se trata de política, entretenimiento, educación, deportes, derechos humanos, economía, igualdad y desigualdad, derecho internacional y muchos otros temas. Las historias exitosas de IA muestran cómo estas herramientas están afectando muchas áreas de nuestras vidas”.

El capítulo incluye un glosario de terminología, que incluye aprendizaje automático, datos de entrenamiento, reconocimiento facial y sesgo algorítmico.

Poco de esto debe considerarse la última palabra sobre el tema. Un comité que explora la orientación sobre el tema se reúne mensualmente, dijo Barrett.

“Espero que tengamos que actualizar la guía cada tres meses porque el panorama está cambiando”, dijo.

Fuente: techxplore.com