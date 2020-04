Niños sin límites: No hay edad mínima para ser emprendedor

Los niños y las niñas son la inspiración más genuina para estas épocas, así lo cree la organización Jóvenes en Impulso y por eso ha decidido lanzar una serie de ediciones especiales de su programa estrella: BeatNight

Los niños y las niñas son la inspiración más genuina para estas épocas, así lo cree la organización Jóvenes en Impulso y por eso ha decidido lanzar una serie de ediciones especiales de su programa estrella: BeatNight, en honor a jovencitos que están destacando por su alto compromiso social en tiempos de crisis.

Con el tema #NiñosSinLimites, este viernes inician estás ediciones especiales, en un formato adaptado a las circunstancias para que no tengas que salir de casa.

A continuación te presentamos algunos de los chicos que estarán compartiendo sus experiencias pero sobre todo, su visión de futuro en BeatNight.

EUGENIO ELIZONDO en BeatNight Monterrey

Digital Marketer

Tema: Sin límites, se un agente de cambio

Fecha: 10 de abril

Hora: 8PM

Por Facebook Live

Eugenio es regiomontano, tiene 16 años de edad, a su corta edad sabe reconocer la importancia de la juventud en la realización de cambios dentro de la sociedad. Su espíritu emprendedor, liderazgo y amor al conocimiento le ha dado la oportunidad de realizar distintos proyectos sociales como lo son: reforestaciones, impartir talleres de liderazgo para jóvenes, capacitación a PyMES en migración a la era digital e incluso colaborar en Vitau, una de las startups más importante en Latinoamérica dentro del sector salud.

SOFÍA LÓPEZ en BeatNight Playa

Fundadora de Mångata

Tema: Cómo comerte el mundo a cucharadas.

Fecha: 17 de abril

Hora: 7PM

Por Facebook Live

A sus 15 años de edad, Sofía ha demostrado que el ser joven no es sinónimo de no tener capacidades. Apasionada, perseverante, persistente y muy entusiasta se ha adentrado en un mar de posibilidades. Gracias a su enorme pasión por la ciencia, ha sido partícipe en múltiples eventos, concursos y encuentros, donde ha destacado su participación dando un giro importante en esta rama con la ecología. Fundadora de la marca Mångata y ganadora del 2° lugar del Foro Interprepas Exclama 2020.

LUIS DURÁN en BeatNight Cancún

Fundador de Unidos Mx

Tema: Cuando salgamos de nuevo, ¿Qué podemos hacer con el mundo que nos toca?

Fecha: 24 de abril

Hora: 7PM

Por Facebook Live

Inició su activismo con tan sólo 15 años de edad, y sigue enfocando su trayectoria en empoderar a la juventud de su estado y a través de ello, transformar el entorno con acciones de alto impacto. Ha liderado proyectos innovadores como #AlcemosLaVoz iniciativa de participación juvenil consciente en elecciones. El Proyecto Unidos de involucramiento masivo en acciones de cambio social. También ha participado en foros, congresos, paneles y debates expresando diferentes propuestas e iniciativas de reconstrucción de tejido social y desarrollo de comunidades.

Actualmente tiene 18 años y es fundador y presidente de la organización Unidos MX.

Además, Luis ha sido nombrado Premio Estatal de la Juventud en la distinción Ciudadana” 2019 y Diputado Juvenil representante de Benito Juárez en el Congreso del Estado.

JEAN RANGEL en BeatNight Mérida

Fecha: 30 de abril

Hora: 7PM

Por Facebook Live

Jean tiene 18 años de edad y es estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, ha participado en diversos eventos de talla mundial de la organización FIRST, en la categoría FRC (First Robótics Competition), eventos de robótica contruyendo robots hasta con 3m de altura. En 2017 compitió en el evento FRC SteamWorks en el Tecnológico de Monterrey Campues Toluca; ese mismo año fue mentor de un grupo de niños que competirían en la categoría FLL (First Lego League) ganando el regional en Mérida, el nacional en la CMDX, y obteniendo su pase al mundial que se realizaría en Europa. En 2018 participó en importantes competiciones en diferentes instituciones de prestigio, como el Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey; Tecmilenio campus Toluca, y posteriormente participando en un nacional efectuado en el ITAM.

Actualmente ha sido seleccionado para participar en el IASP 2020 (International Air and Space Program) organizado por la empresa AEXA en colaboración con la NASA, tendrá lugar en Huntsville, Alabama, Estados Unidos, del 1 al 7 de noviembre de este año. Para lograr participar necesita recaudar $70,000.00MX

¡Te esperamos para el disfrute de las charlas de estos chicos llenos de entusiasmo y experiencia que nos harán reflexionar sobre el futuro! Sigue las redes sociales de Jóvenes en Impulso y BeatNight para más información.

Fuente: laverdadnoticias.com