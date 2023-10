Lentes con subtítulos en vivo: ¿qué son y cómo transcriben voz en tiempo real para personas sordas?

Los lentes con subtítulos en vivo permiten que las personas con pérdida auditiva puedan comunicarse en conversaciones cotidianas. En Unotv.com te explicamos cómo funciona este artículo tecnológico de moda y cuáles son las aplicaciones y limitaciones de los pocos ejemplares en existencia a la fecha.

¿Qué son y a quiénes ayudan los lentes con subtítulos en vivo?

En los últimos años se han desarrollado lentes con subtítulos en vivo, que proporcionan una transcripción en tiempo real para las conversaciones, según la revista especializada, Scientific American. Este artículo podría ser “de gran ayuda para las personas con pérdida auditiva“, precisa la publicación, aclarando que podrían no reemplazar a traductores humanos.

“Estas gafas de alta tecnología tienen el potencial de ayudar a las personas sordas, o con problemas de audición, a comunicarse de forma más fluida con las personas oyentes. Pero no son perfectos y es posible que nunca reemplacen por completo a los traductores humanos”.

Scientific American

Este hallazgo tecnológico permite hablar con otras personas mientras se realiza una actividad simultánea como caminar o cocinar, según Raja Kushalnagar, director del programa de Tecnología de la Información de la Universidad Gallaudet.

¿Cómo funcionan estos lentes tecnológicos?

Las gafas están ideadas para transcribir automáticamente lo que cualquier persona dice. Inmediatamente, muestran las palabras como subtítulos en las lentes frente a los ojos, sin necesidad de voltear a ver a otro dispositivo, mejorando la interacción cara a cara.

La mayoría de los lentes con subtítulos en vivo se componen de las propias gafas, un pequeño micrófono, una computadora a bordo que procesa las conversaciones, una batería y alguna forma de mostrar texto, según Scientific American.

¿Quiénes fabrican los lentes con subtítulos en vivo?

TranscribeGlasses

Una de las empresas que ya entró a la competencia de los lentes con subtítulos en vivo es TranscribeGlasses, compañía cofundada por Tom Pritsky. En agosto de este año, el especialista en biomedicina presentó el primer adelanto de su dispositivo.

“Me ayuda a llenar los espacios en blanco (…) Los audífonos me dan audio, pero no es claro y me faltan palabras (…) Si puedo completar algunas de esas palabras mediante leyendas y subtítulos, me ayudará a seguir entendiendo la conversación y no perder el hilo”.

Tom Pritsky, cofundador de Transcribe Glasses

Se trata de un dispositivo portátil de tecnología de asistencia para personas sordas o con problemas de audición. También apoya a personas mayores y otras que desean mejorar su comprensión de la comunicación hablada mediante subtítulos que aparecen directamente en el cristal del lente, según dice la empresa en su portal oficial.

XRAI Glass

XRAI Glass, empresa dirigida por Dan Scare, fabrica una aplicación de procesamiento de voz que se puede utilizar desde el celular y una variedad de lentes con subtítulos en vivo, los cuales aún no están adaptados con esta función:

RayNeo X2

Rokid Max (7 mil 111 pesos mexicanos)

TCL NXTWEAR S (6 mil 219 pesos mexicanos)

XREAL Air (6 mil 41 pesos mexicanos)

“Experimenta subtítulos ultrarrápidos con la transcripción mejorada en la nube, ya sea en tu teléfono o en realidad aumentada“, dice la compañía desde su portal oficial. Para que funcione, sólo hay que descargar la app y tener alguno de los dispositivos de la marca.

Aunque estos lentes con subtítulos en vivo aún no están perfeccionados, Scare estima que en seis meses podría estar disponible una pieza de hardware funcional. “Sólo es cuestión de encontrar gente que quiera utilizarlo”, remata.

¿Ya están disponibles los lentes con subtítulos en vivo en México?

Los lentes con subtítulos en vivo de Transcribe Glasses aún no están disponibles para el mercado global y, a la fecha, sólo está abierto el registro para una prueba en su versión beta a la que se puede acceder en el siguiente link. Actualmente, no hay una fecha de lanzamiento oficial de este nuevo dispositivo.

En el caso de XRAI Glass, la aplicación móvil ya está disponible para dispositivos de iOS y Android. Sin embargo, los lentes de última generación, RayNeoX2, aún están en lista de espera, a la cual se puede acceder en este enlace. Los tres modelos restantes están disponibles en Amazon USA con envío a México, aunque sin la función de subtítulos.

Hasta el momento se han comercializado pocos de estos dispositivos por parte de ambas empresas, según Scientific American. Dan Scare asegura que más de 5 mil personas forman parte del programa piloto de XRAI Glass, y Tom Pritsky dice que “miles” han pedido TranscribeGlass.

¿Cuáles son las limitantes de los lentes con subtítulos en vivo?

Aún es imposible decir que los lentes con subtítulos en vivo es una “solución completa”, según Scientific American. “Para muchas personas con pérdida auditiva, entender a un amigo oyente en un restaurante lleno de gente es una pesadilla”, señala la revista científica.

El software de subtítulos en vivo tiene dificultades para capturar conversaciones precisas en espacios concurridos, pues el ruido de fondo interfiere con la transcripción.

Por otro lado, los subtítulos no muestran la identidad, emociones o inflexiones del hablante; algo que los intérpretes pueden transmitir. Finalmente, representan una carga para las personas sordas o con problemas de audición, pues si algo sale mal, las personas oyentes podrían pensar que el problema es el portador de las gafas, remata Raja Kushalnagar.

Fuente: unotv.com