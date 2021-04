La cápsula de Blue Origin vuela ya ‘casi’ con astronautas [VIDEO]

Blue Origin completó con éxito el ensayo de vuelo número 15 de su cápsula tripulable y reutilizable New Shepard, diseñada para realizar vuelos surborbitales con clientes a bordo.

La misión marcó un paso de verificación antes de volar a los astronautas, informó la compañía que preside Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo.

Por primera vez, personal de Blue Origin accedió a la cápsula New Shepard como si fueran astronautas que se acomodaban para el lanzamiento, aunque a bordo solo permaneció un maniquí durante el vuelo. La cápsula tiene capacidad para seis tripulantes.

The 15th successful launch of #NewShepard and the second of this booster and capsule. pic.twitter.com/BiTYJNPaxE