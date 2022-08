¿La batería perfecta? ¡Se recarga en un minuto y no hay riesgo de incendio!

Una de las tecnologías más cruciales para el futuro es el almacenamiento deenergía. Las baterías de litio tienen muchos defectos, incluida la formación de dendritas y el riesgo de incendio, sin mencionar la escasez de litio anunciada para 2025. Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos, han encontrado la solución perfecta con una batería en sales fundidas. Su hallazgo fue publicado en la revista Naturaleza.

Los investigadores adoptaron un enfoque original. Su punto de partida fue simplemente elegir los materiales más abundantes posibles. Por lo tanto, optaron por laaluminio para crear uno de electrodos. Para el otro, eligieron el elemento menos costoso, a saber, el azufre. Finalmente, para el electrolito entre los dos electrodos, decidieron evitar todo liquidos materiales volátiles e inflamables y dejar en sales fundidas.

Una temperatura de funcionamiento cercana al agua hirviendo

Sin embargo, este tipo de electrolito generalmente requiere temperaturas de varios cientos de grados para permanecer en una fase líquida. Por lo tanto, los investigadores eligieron sales fundidas que operan a la temperatura más baja posible. Finalmente optaron por un electrolito a base de cloroaluminato de sodio (NaCL-KCl-AlCl3).

Por una feliz coincidencia, resulta que este compuesto también es muy efectivo para prevenir la formación de dendritas. Como todas las baterías de sal fundida, esta funciona mejor a temperaturas más altas. La carga es 25 veces más rápida a 110 °C que a 25 °C. Esto no es un problema porque el batería produce suficiente calor durante sus ciclos de carga y recarga. Además, esta temperatura no presenta riesgo de incendio o explosión porque las sales fundidas no son inflamables.

Una batería barata

Gracias al uso de elementos abundantes y económicos, la batería debería costar sólo una sexta parte del precio de una batería de iones de litio. El aluminio es el mismo que se usa en los rollos de papel de aluminio para cocinar mientras azufre es un Residuo producido por el refinación de aceite. ” Los ingredientes son baratos y el producto es seguro, no se puede quemar. dijo el profesor Donald Sadoway.

Los científicos lograron cargar su prototipo en solo un minuto. Otras tecnologías funcionarían mejor a la escala del red eléctrica. Sin embargo, esta batería sería ideal para almacenar algunas decenas de kilovatios hora, por ejemplo, la producción de paneles solares a nivel doméstico o de pequeñas empresas. También sería ideal para estaciones de carga de coches eléctricos, permitiendo así la carga rápida de varios coches a la vez sin necesidad de obrar en la red eléctrica.

La tecnología ya está patentada y será desarrollada por una nueva empresa creada para la ocasión, llamada Ambri. Sin embargo, antes de que puedan proceder a una eventual comercialización, primero deben asegurarse de que la tecnología funcione a escala completa de la batería y pase por cientos de ciclos de recarga.

Fuente: news.eseuro.com