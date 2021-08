Imprimen en 3D primer bistec de carne de vaca japonesa cultivada a partir de células madre

La diferencia de la carne vacuna de Waygu con otras cultivadas, es que estas tienen grasas, músculos y vasos sanguíneos

El cultivo de las carne y pollo juntando sus componentes y células madres para imprimirlos en una máquina 3D, no son un invento nuevo. De hecho, durante los meses más complicados de la pandemia, este tipo de desarrollos avanzó un montón. Por lo tanto, en este sentido hoy podemos ver como lograron imprimir el primer bistec de carne de vaca japonesa. La diferencia, con respecto a otros proyectos similares, es que esos filetes contienen un efecto marmoleado y te explicamos a qué se refieren con esto.

Según lo reseña Daily Mail, otros desarrollos de carnes de vaca, impresas en una máquina 3D, son más hacia la carne picada o molida. Entonces, la de la vaca japonesa, conocida oficialmente como Wagyu, genera el mismo bistec, como si hubiese salido de la res. Es decir, la pieza que contiene la grasa, músculos y vasos sanguíneos. De esta manera el equipo de científicos se acercó a lo que en realidad la gente buscaría en un supermercado.

Este proyecto es obra de un equipo de científicos de la Universidad de Osaka, en Japón; precisamente del país de origen de la carne vacuna de Wagyu. “Este trabajo puede ayudar a marcar el comienzo de un futuro más sostenible con carne cultivada ampliamente disponible”, dijo el autor principal del estudio, Dong-Hee Kang.

Según lo explica el portal británico, este corte de carne es uno de los más costosos en el mercado. Y precisamente su valor está sujeto, además de su sabor, al efecto marmoleado que los científicos quieren lograr a la perfección.

Importancia de carne cultivada

Quizás se preguntarán por qué hay científicos intentando imprimir carne cultivada, a partir de células madres. La realidad es que la cría de ganado, es uno de los grandes y negativos productores de los gases que causan el efecto invernadero. En consecuencia, la actividad agropecuaria es de las más contaminantes y contraproducentes para el planeta Tierra.

Entonces ¿En un futuro todos comeremos carne sintética? Todo indica que se está recorriendo ese camino. Sin embargo, pareciera que ambos tipos de alimentos convivirán juntos para formar un tercer grupo de consumo, que se separaría de los veganos y carnívoros convencionales.

A la producción masiva de alimentos sintéticos todavía le falta unos años. Además de perfeccionar las formas, como el caso del bistec de Wagyu, también hay que añadirle que generar uno solo cuesta mucho dinero. Por lo tanto, no es un producto accesible para los usuarios. No obstante, este no es el primer invento de este tipo. Los filetes de vaca japonesa se suman a otras carnes de res y un proyecto de nuggets de pollo en el que está involucrado KFC.

Fuente: fayerwayer.com