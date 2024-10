Google inventa el teclado imposible

Google presenta el teclado infinito. El teclado de dos caras. El teclado de 360 grados. Aún no tengo claro si realmente sirve para teclear

Google Japón vuelve a sorprendernos con G-board dos caras, un teclado de 360 grados, sin principio ni final, ya que se inspira en la forma geométrica llamada banda de Möbius.

Una banda de Möbius o Moebius es una cinta que se retuerce sobre sí misma y, al juntar los extremos, se crea una diseño en forma de donut, que no tiene principio ni final. Lo que en matemáticas se llama objeto no orientable o superficie reglada.

Google Japón es famosa por sus teclados extravagantes. Hace un tiempo creó el teclado con forma de barra, en donde todas las teclas están en fila. O el teclado Morse, que solo tiene… una tecla.

Así es el teclado infinito de Google

Su nombre oficial es teclado Gboard de doble cara. La idea partió de que algunas personas tienen problemas con los teclados de una cara.

Así que el reto era diseñar un teclado que se pudiese teclear por las dos caras, y además no tuviese principio ni fin. Algo que se ajusta a la forma de una banda de Moebius.

Google Japón lo llama también teclado de 360 grados, porque puedes darle la vuelta, y orientarlo en cualquier posición, y seguirás pudiendo teclear. Puedes verlo en el vídeo de apertura de la noticia.

Este teclado imposible de Google posee 208 teclas en una disposición orto-lineal de 26 x 8 en una banda de Möbius.

Emplea teclas mecánicas con interruptores MX y, como no podía faltar hoy en día, posee a su propia iluminación LED. Pero no es inalámbrico, se conecta a través de USB Tipo C.

La gran pregunta es inevitable: ¿Realmente es práctico para teclear? La respuesta, viendo el vídeo, es un rotundo no. Si los teclados no han cambiado de forma en más de 100 años, desde los tiempos de las máquinas de escribir, por algo será…

Pero como reconoce la propia Google, siempre tienes la opción de usarlo como corona decorativa de Navidad, con luces incluidas, o como un futuro portal interdimensional.

Si este teclado de dos caras de Google, inspirado en la banda de Moebius, te despierta curiosidad, Google ha subido a Github las instrucciones y los planos para imprimirlo en 3D.

Fuente: computerhoy.com