Exoesqueleto de tobillo para poder caminar más deprisa

Ser incapaz de caminar a paso rápido puede resultar frustrante, pero es un problema que muchas personas acaban teniendo, sobre todo con la movilidad reducida que la vejez conlleva.

Teniendo en cuenta la gran cantidad de personas afectadas por este problema, el equipo de Steve Collins, de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, ha desarrollado un exoesqueleto especial de tobillo que se sujeta alrededor de la espinilla y a la zapatilla deportiva que lleve la persona en esa pierna y ha puesto a prueba un prototipo del mismo para ver hasta qué punto aumenta la velocidad de marcha autoelegida de las personas. Por ahora, las pruebas se han realizado solo en el laboratorio.

El exoesqueleto está accionado externamente por motores y controlado por un algoritmo.

Con el exoesqueleto configurado para priorizar la velocidad por encima de otras cualidades, los participantes caminaron, de media, un 42 por ciento más rápido que cuando calzaban zapatos normales y no llevaban puesto el exoesqueleto.

Para esta serie inicial de experimentos, los participantes fueron adultos jóvenes y sanos. Teniendo en cuenta los impresionantes resultados de estos sujetos de estudio, los investigadores planean realizar futuras pruebas con personas mayores y buscar otras formas de mejorar el diseño del exoesqueleto. La meta final es un exoesqueleto que pueda funcionar fuera del laboratorio, a fin de que las personas que lo necesiten puedan usarlo con normalidad en su vida cotidiana.

Ahora que los investigadores han conseguido un aumento de velocidad aceptable, planean diseñar versiones futuras del exoesqueleto de tobillo encaminadas a reducir el uso de energía por los usuarios, y a resultar más cómodas de llevar.

Los resultados de este estudio han sido publicados en la revista académica IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, con el título “Optimizing Exoskeleton Assistance for Faster Self-Selected Walking”.

Fuente: noticiasdelaciencia.com