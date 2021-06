Estos robots de almacén autónomos escalan estanterías y colocan paquetes en cualquier lugar

Los robots autónomos destinados a los almacenes siguen mejorando sus habilidades. Ahora son capaces de subirse a las estanterias para colocar o extraer cualquier paquete, sin importar la altura.

Todo apunta a que, en poco tiempo, los operarios de almacén serán sustituidos por robots autónomos capaces de colocar y extraer la mercancía de cualquier lugar. Al menos en ciertos tipos de empresas con capacidad para pagar esta nueva tecnología.

La compañía israelí BionicHIVE ha desarrollado un robot autónomo preparado para trabajar como operario de almacén. Se llama SqUID y su característica más relevante, además de utilizar una especie de cerebro de colmena, es que puede escalar estanterías para coger o dejar paquetes a cualquier altura.

SqUID es el primer robot autónomo que trabaja en tres ejes: adelante y atrás, izquierda y derecha, y arriba y abajo. No te pierdas el vídeo porque es espectacular:

La primera característica importante de SqUID, es que no hay que hacer ninguna adaptación en el almacén para que comience a trabajar.

Gracias a la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquina y la cámara que reconoce obstáculos, solo necesita unos minutos para aprender a moverse por cualquier sala, sin chocarse con nada ni con nadie.

Su función principal es transportar y colocar paquetes en estanterías. Puede transportar una carga de hasta 15 Kilogramos. Con un especie de ventosa, mueve las cajas desde su propio cuerpo hasta el estante, y viceversa.

Lo más espectacular de todo es que, como vemos en el vídeo, es capaz de escalar estanterías para coger o dejar cajas en los estantes superiores. Puede utilizar las guías que ya vienen en algunas estanterías, o simplemente hay que colocar una allá donde queramos que SqUID escale.

BionicHIVE también presume del concepto de mente de colmena, que da nombre a la compañía. Los robots autónomos de almacén SqUID han sido diseñados para comunicarse entre sí y trabajar de forma coordinada.

Si, por ejemplo, hay un grupo de cajas para colocar en las estanterías, cada uno le dice al resto cual es la que va a coger, para que dos robots no vayan a por la misma caja. Y trazan las rutas con antelación para no chocarse o no recorrer el mismo camino.

Los robots SqUID de BionicHIVE ya están operando en algunas empresas de logística de Israel y otros países. Pueden trabajar las 24 horas del día, y completamente a oscuras…

¿Caminamos hacia un futuro en donde negocios como Amazon o Correos estén gestionados casi al 100% por robots autónomos? Eso es lo que parece…

Fuente: computerhoy.com