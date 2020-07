Esta funda produce una descarga eléctrica aturdidora si intentan robarte el móvil o te atacan

Si te siente inseguro cuando vas por la calle, la funda Yellow Jacket produce una fuerte descarga eléctrica capaz de ahuyentar a un ladrón de móviles, o a un atacante.

Si hablamos de índices de criminalidad España es un país privilegiado, con un bajo índice de crímenes y asaltos. Pero existen países o lugares concretos en donde caminar por la calle es peligroso, especialmente para las mujeres. Para situaciones como ésta se ha creado Yellow Jacket, la funda de móviles que produce una descarga eléctrica si te atacan, o quieren robarte el móvil.

Quizá el nombre, Chaqueta Amarilla, te resulte extraño para una funda. Pero en Estados Unidos se llama Yellow Jacket a las avispas. Y eso es exactamente esta funda Yellow Jacket: una funda que pica con su aguijón.

Como vemos en el vídeo, la funda tiene un botón que, al pulsarlo, activa unos electrodos que producen una fuerte descarga eléctrica, de la misma forma que una pistola aturdidora:

En realidad estamos ante una pistola aturdidora insertada en la funda de un móvil.

Sus creadores aseguran que el 86% de las personas que responden con fuerza a un asalto físico salen ilesas o con “heridas mínimas”. No tenemos nada claro esta estadística, especialmente cuando la policía y el sentido común aconsejan no ofrecer resistencia si intentan robarte. Pero es un producto Made in USA, y allí estas cosas se ven de distinta forma.

Como vemos en el vídeo, Yellow Jacket se compone de dos partes. Por un lado la propia funda del móvil, y por otro el protector que produce la descarga eléctrica, que viene con una gran batería necesaria para producir esa carga eléctrica. Al mismo tiempo sirve para recargar el movil.

Abulta bastante y no es muy cómodo de usar. Precisamente por eso es un dispositivo extraible. La idea es que lo insertes solo cuando te sientas en peligro, o transistes por zonas peligrosas.

La descarga eléctrica alcanza los 6 o 7 microculombios, así que es 6 o 7 veces más potente que la mayoría de los dispositivos aturdidores. Según el fabricante asegura un dolor intenso que hace que el agresor te suelte, y se aparte por instinto. Que después decida huir o se enfade más, ya es algo que no se puede saber… Pero quizá ganes los segundos suficientes para escapar.

Esta funda de móvil con descarga eléctrica sólo está disponible para los diferentes modelos de iPhone, en su página web. Reciente han lanzado la versión para el iPhone SE. Los precios rondan los 100 dólares.

Si decides comprar una, debes asegurarte de que es legal tener este tipo de armas aturdidoras en tu país. Por ejemplo en Estados Unidos hay estados que no lo permiten.

Fuente: computerhoy.com