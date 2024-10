Dedo robótico blando con un sofisticado sentido del tacto

Unos robotistas han diseñado, fabricado y probado un dedo robótico blando cuya gran sensibilidad táctil le permitirá ejecutar reconocimientos médicos como por ejemplo tomarle el pulso a un paciente o palpar su cuerpo para detectar bultos sospechosos.

Este avance es obra de un equipo encabezado por Yufeng Wang, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China.

Un robot cuyas manos posean dedos como este podría ayudar a los médicos a detectar enfermedades como el cáncer de mama, de manera precoz, cuando son más tratables.

Mediante un mayor desarrollo para mejorar su eficiencia, es factible que una mano hecha de dedos como este pueda actuar como un ‘médico robótico’ en un hospital o centro de atención médica, según cree Hongbo Wang, del equipo de investigación y desarrollo. En combinación con el aprendizaje automático (una modalidad de inteligencia artificial), se puede conseguir que un robot realice de manera autónoma exámenes médicos y que haga diagnósticos a partir de lo que encuentre, algo especialmente beneficioso para zonas donde hay una grave escasez de personal sanitario, tal como argumenta Wang.

Existen desde hace tiempo dedos robóticos con un nivel de destreza significativo. Sin embargo, son duros y con muchas partes rígidas, lo cual hace que resulten potencialmente demasiado rudos para las delicadas tareas de contacto con el cuerpo humano que se requieren en un examen médico.

Más recientemente, se han creado robots blandos, flexibles y capaces de interactuar con el cuerpo humano sin riesgo de dañarlo. Sin embargo, estos dispositivos no han sido capaces de percibir las complejas propiedades de los objetos que tocan, a diferencia de lo que permiten los dedos humanos reales.

El nuevo dedo robótico blando ha conseguido esto ahora.

Los humanos podemos reconocer fácilmente la rigidez de diversos objetos. Para ello, nos basta con presionarlos con un dedo. Del mismo modo, como el nuevo dedo robótico blando tiene la capacidad de percibir tanto su deformación por flexión como la fuerza en la punta del dedo, puede detectar, con solo presionar levemente un objeto, su grado de rigidez. Esta capacidad es similar a la que posee la mano humana

Además de tomar el pulso y detectar bultos corporales anómalos, el dedo robótico puede escribir como lo hace una mano humana, según han comprobado los investigadores.

Mediante el uso de sensores adicionales y con una mayor flexibilidad en las articulaciones del dedo robótico, permitiendo que el dispositivo se mueva en múltiples direcciones como un dedo humano, se podría lograr una mano robótica capaz de realizar exámenes médicos eficaces y eficientes en un futuro próximo. “Esperamos desarrollar una mano inteligente y ágil, junto con un brazo robótico sensorizado accionado por músculos artificiales, para emular la funcionalidad y la precisión incomparables de las manos humanas”, afirma Wang.

Wang y sus colegas exponen los detalles técnicos del nuevo dedo robótico en la revista académica Cell Reports Physical Science, bajo el título “Toward Human-Like Touch Sense via a Bioinspired Soft Finger with Self-Decoupled Bending and Force Sensing”.

Fuente: noticiasdelaciencia.com