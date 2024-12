Crean una batería para dispositivos electrónicos capaz de durar cientos de años. Su secreto son los diamantes

Llevamos usando dispositivos móviles durante muchos años, y la queja sigue siendo la misma: sus baterías duran muy poco. Atrás quedó el tiempo en el que los teléfonos móviles podían durar semanas con una sola carga. Y es que los smartphones, principalmente, apenas aguantan día y medio sin el cargador, en parte por la inmensa cantidad de cosas que son capaces de hacer y sus pantallas de gran tamaño.Si bien hay ordenadores portátiles que prometen baterías de más de 20 horas de funcionamiento, como algunos modelos de MacBook y ultrabooks de otras compañías, la norma es que tengamos todos los días en la mesita de noche algún dispositivo conectado al enchufe, como relojes inteligentes o auriculares Bluetooth.El mundo sería un lugar mejor si no tuviéramos que recargar tan a menudo los dispositivos móviles. Imagina que nunca hubiera que hacerlo. Pues un grupo de investigadores ha desarrollado una nueva batería que promete generar energía durante miles de años. Casi nada.

La primera batería de diamante de carbono 14 del mundo

La Autoridad de Energía Atómica del Reino Unido (UKAEA), en colaboración con la Universidad de Bristol, ha fabricado la primera batería de diamante de carbono-14 del mundo. Es posible que hayas escuchado hablar alguna que otra vez del carbono-14, ya que es útil para datar restos de hasta 50 mil años (aunque su precisión disminuye con el paso del tiempo).Los científicos aseguran que este descubrimiento podría emplearse en dispositivos médicos, como implantes oculares, audífonos y marcapasos, ya que se minimizaría al máximo la necesidad de reemplazos. Según Sarah Clark, directora del ciclo del combustible de tritio en UKAEA: «es una forma segura y sostenible de proporcionar energía continua».La batería en cuestión utiliza el carbono-14, que es un isótopo radiactivo de carbono con una vida media de 5.700 años, de modo que aunque pasen miles de años, continuará manteniendo buena parte de su carga. Las baterías prototipos son de 10 x 10 mm y de un grosor aproximado a 0,5 mm, por lo que podrían usarse en una amplia variedad de dispositivos. El diamante es el encargado de encerrar de forma segura pequeñas cantidades de carbono-14, ya que es la sustancia más dura conocida actualmente.La elección del carbono-14 no es casual: es porque emite una radiación de corto alcance que se absorbe rápidamente por cualquier material sólido, de modo que no puede escapar. Su funcionamiento se asemeja al de los paneles solares, pero captura electrones que se mueven rápidamente desde el interior de la estructura del diamante, en lugar de usar partículas de luz.Aparte de en equipos médicos de última generación, estas nuevas y sorprendentes baterías podrían emplearse en entornos extremos, tanto en la Tierra como en el espacio, donde las baterías convencionales no serían eficientes o viables. También podrían acabar siendo una manera segura de tratar con los residuos nucleares, como explica la fuente.

Nuestra tecnología de microenergía puede soportar una amplia gama de aplicaciones importantes, desde tecnologías espaciales y dispositivos de seguridad hasta implantes médicos. Estamos entusiasmados de poder explorar todas las posibilidades, trabajando con socios en la industria y la investigación, durante los próximos años – Tom Scott, profesor de la Universidad de Bristol

Últimamente, se está investigando mucho con los diamantes. Y no es para menos, teniendo en cuenta sus propiedades: son increíblemente duros, tienen una capacidad única para refractar y dispersar la luz, además de ofrecer una de las más altas conductividades térmicas de cualquier material conocido. Otro equipo de investigadores ha diseñado un disco óptico de diamante que puede almacenar una gran cantidad de datos durante millones de años.

Fuente: msn.com