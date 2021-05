Crean cartílago de nariz mediante bioimpresión 3D

La obtención del material inicial del paciente es fácil y segura. “Se acomodan en la mesa de operaciones, se les realiza una pequeña biopsia de la nariz en unos 30 minutos, y a partir de ahí podemos construir diferentes formas de cartílago específicamente para ellos”, explica Adesida. “Incluso podemos almacenar las células y utilizarlas después para construir todo lo necesario para la cirugía. Esto es lo que permite hacer esta tecnología”.

El equipo sigue investigando y ahora está probando si el cartílago cultivado en laboratorio conserva sus propiedades tras el trasplante en modelos animales. El equipo espera comenzar los ensayos clínicos dentro de dos o tres años.

Adesida y sus colegas han publicado en la revista académica The FASEB Journal los detalles de su nuevo método, bajo el título “Bioprinting of human nasoseptal chondrocytes laden collagen hydrogel for cartilage tissue engineering”.

Fuente: noticiasdelaciencia.com