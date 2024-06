Al estilo Iron Man: así es la laptop sin pantalla con realidad aumentada

Si te apetece probar una experiencia totalmente nueva, esta empresa israelí ha puesto a la venta un portátil sin pantalla y que usa gafas de realidad aumentada para que tu día a día sea algo más entretenido.

Los avances siguen su curso, dejando a muchos con la boca abierta y si no que se lo digan al Spacetop G1, un portátil que no tiene pantalla, pero que vas a poder verla con unas gafas de realidad aumentada al más puro estilo Vision Pro de Apple.

Básicamente y como ves en la foto, cuentas con un teclado y unas gafas —con resolución 1080p en cada ojo a 72 Hz—que estás conectado al sistema. Esta propuesta llega de la mano de la startup israelí Sightful, y aunque puede parecer algo sacado de una película de ciencia ficción, está lista para convertirse en el día a día de muchos.

La idea detrás de la Spacetop G1 precisamente es la de ofrecer una alternativa más barata a dispositivos como las Apple Vision Pro. Estas gafas te permiten superponer la pantalla de tu Mac sobre tu entorno a través de unas gafas. Sin embargo, tiene un pequeño gran problema, cuestan 3.499 dólares y necesitas ya tener un Mac compatible.

En comparación, la Spacetop G1 cuesta 1.900 dólares, pero ya incluye absolutamente todo lo que necesitas para usarlo. Sin embargo, también hay que mencionar alguna que otra pequeña desventaja.

Cuidado porque este portátil luce de película, pero se queda bastante corto

Ya se ha mencionado el punto de que las gafas están conectadas a ese extraño teclado. Aquí ya se le puede anotar un punto en contra, ya que el tema de la movilidad se va a ver restringido. Otra de las principales diferencias entre ambos dispositivos es el sistema operativo.

Mientras que las Vision Pro utilizan visionOS, una versión avanzada de iPadOS, la Spacetop G1 funciona con su propio sistema operativo, SpaceOS. Esto desde luego puede ser un nuevo hándicap, ya que, primero, no es tan conocido y eso puede dar pie a desconfianza y, segundo, no ofrece la misma compatibilidad de aplicaciones que Windows o macOS.

El tema del hardware también habría que mirarlo bien de cerca. Utiliza una plataforma Snapdragon más antigua —Qualcomm Snapdragon 865 de hace cinco años— en lugar del nuevo Snapdragon X Elite, que se encuentra en los últimos dispositivos, por lo que hablado de calidad en este aspecto, tampoco puedes esperar una gran revolución.

Cuenta con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento SSD, pero por último, hay que hablar del diseño. Aunque sí, parece algo bastante loco, si lo miras bien, realmente no hay nada muy innovador. Cuenta con un look bastante sobrio y, si lo comparas con las Vision Pro que sí que parecen sacadas de Blade Runner, lo cierto es que no es especialmente bonito.

Con todo esto, si te apetece probar la experiencia, te sobra el dinero, y quieres tenerlo en tus manos, Sightful ofrece la opción de reservar la Spacetop G1 con un depósito de 100 dólares. Las primeras unidades, tal y como comentan, se enviarán en octubre —eso sí, comenta que hay tan solo 1.000 unidades disponibles —.

Fuente: computerhoy.com