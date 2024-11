Un asesinato perpetrado hace 430.000 años

En una investigación forense sin duda inusual, llevada a cabo con técnicas modernas, se determinó que las heridas letales identificadas en este cráneo humano, cuya huella más obvia son los dos orificios muy juntos que están ubicados por encima del ojo izquierdo, fueron provocadas por dos impactos separados de un mismo objeto, con trayectorias levemente distintas, que se produjeron alrededor del momento de la muerte del sujeto.

El cráneo data de hace unos 430.000 años.

El estudio lo llevó a cabo un equipo encabezado por Nohemi Sala, del Centro Mixto UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento Humanos, en Madrid. Dicho centro depende conjuntamente de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), en España todas estas entidades.

Según los autores del estudio, es muy poco probable que las heridas se produjeran como consecuencia de una caída. Todo apunta a que fueron el resultado de dos golpes asestados con el mismo objeto, que cumplió la función, prevista o improvisada, de arma. Esto llevó a Nohemi Sala y sus colegas a interpretar el suceso como un acto de agresión interpersonal deliberado y letal.

Este cráneo procede de la Sima de los Huesos, en España, y se hizo famoso en 2015 al considerársele una evidencia forense del que podría ser el caso de asesinato más antiguo conocido de la historia humana.

Fuente: noticiasdelaciencia.com