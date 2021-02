¿Ya nos visitaron extraterrestres? Un astrónomo de Harvard dice que sí

El científico sostiene que la aparición de un objeto extraño en 2017 prueba que hay vida alienígena

Avi Loeb es un astrónomo de la universidad de Harvard que ha publicado varios artículos científicos innovadores, ha sido uno de los catedráticos de astronomía con más años de servicio de su universidad e incluso ha colaborado con grandes figuras de la ciencia, como el reconocido Stephen Hawking, fallecido en 2018.

Recientemente, Loeb se ha hecho popular debido a que está planteando una posibilidad que, generalmente, se les atribuye a conspiranoicos y difusores de noticias falsas: asegura que la tecnología extraterrestre existe y que, de hecho, hubo una muestra de ella en el 2017.

¿De qué se trató este raro evento que el profesor Loeb señala que es la prueba de vida alienígena? Le contamos.

En octubre de 2017, se registró el paso de un cuerpo interestelar que se movía a una gran velocidad. Debido a su rapidez, los astrónomos señalaron que debía provenir de otra estrella. No era un objeto común, pues, cuando intentaron predecir cuál sería su trayectoria después de acercarse al sol, se desvió debido a una fuerza misteriosa.

Y eso no es todo. Después de modificar su camino, se volvió más luminoso y, por eso, quienes lo observaron supusieron que había tenido una extraña sacudida.

En su momento, los científicos lanzaron varias hipótesis que se esforzaron por explicar de qué se trataba: algunos señalaron que era un cuerpo hecho de hielo de hidrógeno o que se había convertido en una nube de polvo espacial.

Loeb no estaba de acuerdo con estas explicaciones para justificar un evento del que no se había tenido registro. Ese es uno de los principales puntos de su libro ‘Extraterrestrial: the first sign of intelligent life beyond earth’ (‘Extraterrestre: el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra’, en español).

“Las ideas que surgieron para explicar propiedades específicas de Oumuamua (como se denominó el objeto) siempre involucran algo que no habíamos visto nunca antes”, escribió Loeb. “Si esa es la dirección que estamos tomando, ¿por qué no contemplar un origen artificial?”, se preguntó.

Lamentablemente, hay muy poca información acerca de Oumuamua. Ni siquiera logró ser captado en una foto cuando pasó.

Aunque tuvo un movimiento extraño, pues parecía encontrarse en reposo y más tarde se movió bastante rápido, Loeb dijo en su libro que no piensa que se trate de una nave espacial. “Quizás Oumuamua era como una boya que descansaba en la extensión del universo”, escribió. Es decir que, según él, podría tratarse de una especie de ‘cable trampa’ que esperaba ser activado.

Un tema muy controvertido

Hablar de vida extraterrestre con tanta convicción parece no ser bien visto entre la comunidad científica y parece haber minado el prestigio de Loeb entre algunos académicos.

Ethan Siegel, un renombrado astrofísico, ha señalado que su hipótesis es “la explicación más descabellada de este fenómeno natural”, según sostuvo en un artículo de la revista ‘Forbes’, del pasado 27 de enero.

“Sí, tengo un artículo que será publicado en unas pocas horas sobre Oumuamua, extraterrestres y Avi Loeb. Si no eres fanático de la ciencia y eres fanático de Avi Loeb o del “Astrónomo de Harvard” en general, lo odiarás”, escribió Siegel en su cuenta de Twitter, antes de publicar su opinión.

Aunque reconoce que la trayectoria de Oumuamua era bastante poco común, Siegel argumentó que la aparición de estos cuerpos espaciales era algo esperable. “Según las simulaciones y los cálculos, muchos de estos objetos deberían pasar a través de nuestro Sistema Solar anualmente, pero no podríamos identificarlos a menos que empecemos a tomar fotografías regulares, casi nocturnas de todo el cielo con gran sensibilidad, una y otra vez”, explicó.

Y añadió que esta clase de cuerpos extraños ya habían sido identificados. “Sabemos desde hace mucho tiempo que objetos como este son expulsados ​​rutinariamente de nuestro propio patio trasero cósmico, y probablemente así haya sido durante miles de millones de años, desde la formación del Sol y los planetas”, sentenció.

Además, criticó con fuerza la posición de Avi Loeb y señaló que trataba de convencer a la gente y a los medios de comunicación de una teoría que solo había sido planteada por él mismo.

No obstante, Loeb no huye de la controversia y dice que sus colegas están siendo demasiado ortodoxos.

“Pensar que somos únicos, especiales y privilegiados es arrogante”, le dijo el astrónomo a la ‘AFP’ en una entrevista realizada por videollamada. “La postura correcta es ser modesto y decir: ‘no somos nada especial, hay muchas otras culturas por ahí y solo tenemos que encontrarlas'”, concluyó.

Fuente: eltiempo.com