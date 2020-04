Un gigantesco asteroide se acercará a la Tierra este 29 y abril y NASA descarta riesgos

La NASA ha informado que el próximo 29 de abril un gigantesco asteroide se acercará a nuestro planeta. A pesar de que ha sido calificado de “potencialmente peligroso”, la agencia espacial norteamericana apunta que no existe riesgo de que impacte

La NASA ha informado que el próximo 29 de abril un gigantesco asteroide de entre 1,8 y 4 kilómetros de diámetro se acercará a la Tierra. A pesar de que aseguran que es “lo suficientemente grande como para causar efectos globales”, el organismo lo ha sacado de la lista de amenazas porque, señalan, no existe peligro de impacto contra nuestro planeta.

El asteroide pasará a una distancia de más de 6.000 kilómetros de la Tierra y a una velocidad de 30.000 kilómetros por hora. Esa distancia supone 16 veces la distancia entre la tierra y la Luna.

El CNEOS de la NASA (Center for Near Earth Object Studies) ha explicado que este asteroide fue descubierto en 1998 y fue catalogado de “potencialmente peligroso” ya que pasa periódicamente por la órbita de nuestro planeta y por su tamaño significativo. Tras su paso este mes de abril cerca de nuestra órbita, el asteroide 1998 OR2 no volverá a acercase a la Tierra hasta abril de 2079.

El Sistema Sentry de la NASA también ha informado de que el asteroide más grande que ha sobrevolado nuestro planeta ya lo hizo en 2017 y no se volverá a aproximar de nuevo hasta 2057. Ese asteroide mide 2,5 kilómetros de ancho y nueve de largo.

Según la agencia espacial norteamericana, más de 70 objetos se aproximarán a la Tierra en lo que queda de año aunque casi ninguno se acerca al kilómetro de diámetro. De todos ellos solo el 2018 VP1 podría impactar aunque las probabilidades son muy bajas.

Fuente: lasexta.com