Un estudio con rocas ofrece nuevos detalles sobre cómo se forma el agua en la Luna

La simulación del clima en condiciones controladas ofrece indicios sobre la evolución de la superficie lunar

Un experimento ha permitido recrear los efectos del viento solar sobre las rocas de la Luna, aportando nuevos datos sobre cómo este flujo constante de partículas procedentes del Sol altera la superficie lunar. El trabajo, desarrollado por investigadores del Instituto de Tecnología de Georgia y publicado en The Planetary Science Journal, se centró en exponer ilmenita, un mineral común tanto en la Tierra como en la Luna, a un «modelo» de viento solar dentro de una cámara de vacío especialmente diseñada para simular las condiciones del espacio.

Durante el ensayo, simuló el equivalente a miles de años de exposición en un entorno controlado; los científicos observaron la formación de hierro en nanofase, que consiste en diminutas partículas metálicas muy comunes en el suelo lunar. Este descubrimiento apunta a que el viento solar, por sí solo, es capaz de generar algunas de las características microscópicas observadas en las muestras recolectadas en las misiones espaciales, un aspecto que hasta ahora se debatía frente a la influencia de los impactos de micrometeoritos. La posibilidad de analizar estos cambios a nivel microscópico facilita la interpretación de los datos obtenidos mediante sensores remotos, lo que podría ayudar a estimar con mayor precisión la edad y la composición de la superficie lunar sin necesidad de recoger muestras físicas de diferentes zonas.

Nuevas pistas sobre la formación de agua en la superfice lunar

La investigación, llevada a cabo por los físicos Roshan Trivedi y Advik Vira en el marco del centro CLEVER respaldado por la NASA, también aporta indicios sobre uno de los mayores interrogantes de la ciencia lunar, que es el origen del agua en su superficie. Al examinar el material mediante un microscopio electrónico de alta resolución, el equipo detectó la aparición de diminutos vacíos dentro de la estructura del mineral.

Los investigadores plantean que estos espacios microscópicos podrán servir de escenario para que el hidrógeno, transportado por los protones del viento solar, interactúe con el oxígeno presente en la propia ilmenita, facilitando la formación de agua. Este proceso representa un avance en la comprensión de la evolución geológica de la Luna y proporciona información muy valiosa para la planificación de futuras misiones de exploración espacial.

Fuente: larazon.es