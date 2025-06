Un cráneo de 300.000 años hallado en China desconcierta a la ciencia porque no encaja con ninguna especie humana conocida: un nuevo análisis confirma su rareza

La historia de la evolución humana es mucho menos lineal de lo que nos han hecho creer los libros escolares. Y cada cierto tiempo, un hallazgo arqueológico lo demuestra con contundencia. Eso es exactamente lo que ha ocurrido con un cráneo parcial, encontrado en China, que ha dejado desconcertados a los paleoantropólogos: tiene 300.000 años de antigüedad y no pertenece claramente a ninguna especie humana conocida.

Conocido como Maba 1, este cráneo fue hallado en 1958 en una cueva en la provincia de Guangdong, al sur de China, durante una recolección rutinaria de guano de murciélago. Desde entonces, su identidad biológica ha sido un rompecabezas sin solución. Durante décadas se especuló con que podría tratarse de un neandertal asiático, un descendiente de los misteriosos denisovanos o incluso una variante tardía del Homo erectus. Sin embargo, recientes estudios con escáneres de alta precisión han demostrado que Maba 1 no encaja del todo con ninguna de estas especies.

El cráneo tiene rasgos que recuerdan vagamente a varios grupos humanos arcaicos, pero no lo suficiente como para colocarlo en ninguna categoría aceptada. Es más: su estructura interna revela un cóctel evolutivo de características contradictorias. La forma general se asemeja a la de Homo erectus, pero su capacidad craneal es menor a la esperada incluso para los denisovanos, famosos por su robustez y cerebros relativamente grandes. En pocas palabras, estamos ante un homínido que desafía las reglas del juego.

El desorden del Pleistoceno medio: una época de especies cruzadas y misterios sin resolver

El periodo en el que vivió este individuo, conocido como Pleistoceno medio, es uno de los más caóticos y fascinantes en la evolución humana. Durante esos cientos de miles de años, aparecieron, desaparecieron y coexistieron múltiples especies humanas, muchas de ellas intercambiando genes y características en una danza evolutiva que hoy apenas empezamos a entender.

En esa época, los continentes de África, Europa y Asia estaban salpicados de grupos humanos que evolucionaban de forma paralela, a veces compartiendo territorio y hasta reproduciéndose entre sí. Es el tiempo de Homo heidelbergensis, los primeros Homo sapiens en África, los neandertales en Europa y los denisovanos en Asia. Pero lo que parece claro es que también hubo formas humanas intermedias, híbridas o aisladas que no encajan en ninguno de estos moldes. Maba 1 es un claro ejemplo de esta «zona gris» evolutiva.

Lo más intrigante es que el cráneo muestra similitudes con otros fósiles encontrados en África y Europa, a pesar de estar separado por miles de kilómetros. Esto sugiere que existía una sorprendente movilidad o, al menos, una sorprendente convergencia evolutiva: poblaciones humanas muy diferentes desarrollaban rasgos similares, tal vez como respuesta a desafíos ambientales parecidos. En cierto modo, Maba 1 podría representar una línea evolutiva paralela, que no dejó descendientes conocidos o que simplemente aún no hemos identificado.

¿Mutación local, adaptación aislada o especie perdida?

El hecho de que Maba 1 no se parezca completamente a ningún grupo conocido plantea preguntas fascinantes. ¿Podría ser el resultado de una mutación genética aislada que no se propagó más allá de su pequeño grupo? ¿O tal vez era parte de una población que simplemente no tuvo éxito evolutivo y desapareció sin dejar rastro?

Otra posibilidad es que estemos ante una especie humana completamente nueva, aún sin nombre ni clasificación oficial. Una especie «fantasma», que habitó los bosques y cuevas del sur de China mucho antes de que los humanos modernos pusieran un pie en Asia. Una especie cuyos restos aún están por descubrirse y que podría llenar importantes huecos en la historia de nuestra evolución.

Por ahora, los científicos prefieren mantener la cautela. La falta de restos adicionales —solo se ha encontrado un fragmento de cráneo— hace difícil llegar a conclusiones firmes. Pero lo que es innegable es que este descubrimiento desafía los esquemas evolutivos clásicos y nos obliga a repensar cómo evolucionó el ser humano en Asia.

Fuente: muyinteresante.com