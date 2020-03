Stephen Hawking ¿predijo el coronavirus?

El célebre físico británico solía alertar sobre los peligros que encontrará la humanidad en el futuro si permanece en el planeta Tierra. Entre ellos, uno que ahora parece más vigente: la llegada de “un virus que nos destruya”.

Que el físico británico Stephen Hawking tuvo una gran capacidad para predecir el futuro o dar explicaciones a varios de los mayores misterios del universo no es una novedad. Pero sí lo es que haya hecho una predicción que podría asemejarse bastante al momento que vive la humanidad por culpa del coronavirus.

Durante una entrevista con el diario británico The Telegraph en octubre de 2001, el científico fue consultado sobre el peligro de las armas nucleares utilizadas para el terrorismo, un tema por demás en boga en aquella época. La respuesta de Hawking fue contundente.

“A largo plazo estoy más preocupado por la biología. Las armas nucleares necesitan grandes instalaciones pero la ingeniería genética puede hacerse en un pequeño laboratorio. No puedes regular cada laboratorio en el mundo. El peligro es que tanto por accidente como por diseño, creemos un virus que nos destruya”, sostuvo.

No fue la única vez en que Hawking habló del final de la especie humana. En varias entrevistas, el físico remarcó su teoría de que los humanos no sobrevivirán en la Tierra más allá de 1.000 años en el futuro, a menos que logre colonizar el espacio.

En ese marco, el científico puso a las epidemias como uno de los factores de riesgo en este planeta, junto con otros como los asteroides o el cambio climático.

Fuente: mundo.sputniknews.com