¿Son realmente las mujeres más sensibles al frío? Esto es lo que dice la ciencia

¿Tienes tendencia a pasar calor o siempre te estás congelando? Esto es lo que dice la ciencia sobre el porqué, y lo que significa para tu salud y productividad

Mientras la temperatura exterior sigue subiendo, muchos oficinistas hacen acopio de jerséis y mantas. Los lugares de trabajo excesivamente climatizados hacen que muchos trabajadores (en su mayoría mujeres) descubran que el calor del verano ha dado paso a lo que algunos llaman “el invierno de las mujeres”.

En lugar de pantalones cortos y sandalias, el excesivo frío interior se traduce en calefactores y calcetines peludos. Aunque el fenómeno ha dado lugar a un sinfín de divertidos vídeos en TikTok, el tema no es ninguna broma.

“Si la gente no está cómoda, no va a rendir tanto como podría”, afirma Thomas Chang, economista de empresa de la Universidad del Sur de California. “Suena obvio hasta la estupidez, pero es lo que constatamos”.

El trabajo de Chang y otros demostró que las mujeres tienden a declarar sentirse más cómodas a una temperatura más cálida que la media de los hombres. Y no sólo en las oficinas. Tanto en el exterior como en el interior, en casa o en el trabajo, los estudios han demostrado que las mujeres son más sensibles al frío.

Parte de ello, puede deberse a las diferencias en la vestimenta. Tener que llevar un traje de tres piezas con corbata dejará a una persona más caliente que si llevara un vestido de verano y sandalias. Pero la otra razón es que las mujeres, por término medio, queman menos calorías en reposo que los hombres, lo que genera menos calor interno.

Pero puede que no sea tan sencillo. Según un estudio publicado en abril de 2024 en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, el tamaño y la composición corporal de una persona son más importantes que su sexo a la hora de determinar cuándo empieza a tener frío. Esto es lo que dice la ciencia sobre las personas sensibles al frío y cómo puede afectar a su salud y productividad.

El metabolismo determina la temperatura corporal

Al igual que otros animales de sangre caliente, los seres humanos invierten mucha energía y esfuerzo en mantener su temperatura corporal a un nivel adecuado. Muchas especies modifican su comportamiento para adaptarse a condiciones térmicas extremas, como volverse nocturnas para soportar el calor del desierto o desarrollar una gruesa capa de pelo para sobrevivir a inviernos gélidos.

Pero al igual que los humanos variamos en estatura y forma corporal, también variamos en nuestra determinación de la temperatura ideal. Algunas personas se sienten cómodas con pantalones cortos y sandalias incluso en invierno, mientras que otras pasamos frío invariablemente sin gorro y jersey.

Nuestras preferencias en cuanto a la temperatura exterior están directamente relacionadas con la intensidad de nuestro fuego metabólico.

Las personas con más masa muscular y cuerpos más grandes tienden a quemar más calorías en reposo que los individuos más pequeños. Y aunque la grasa es aislante (sólo hay que preguntar a las focas y osos polares del Ártico), también puede impedir que el calor generado en nuestro núcleo llegue a las manos y los pies.

Como resultado, las preferencias de temperatura pueden tener algo que ver con el género, afirma Boris Kingma, científico especializado en rendimiento térmico humano del Instituto Holandés de Tecnología Aplicada. Pero advierte que no es tan sencillo como “las mujeres prefieren temperaturas más cálidas”.

Por un lado, señala el enorme solapamiento de temperaturas ideales entre hombres y mujeres. Las diferencias que existen son bastante sutiles. Por otro, nuestra temperatura preferida varía en función de nuestro nivel de actividad y nuestra ropa. Para Kingma, el género de estas variables marca una diferencia mayor que el metabolismo.

Los datos del reciente estudio PNAS respaldan estas conclusiones. Un equipo de científicos de los Institutos Nacionales de Salud descubrió que lo que más importaba a la hora de determinar la temperatura ideal de una persona era la interacción entre la tasa metabólica, la superficie corporal y el porcentaje de grasa corporal.

“Si tienes una tasa metabólica similar, da igual que seas hombre, mujer, anciano, lo que sea. Preferirás el mismo ambiente”, afirma.

Cómo afecta la temperatura a tu cuerpo

El interés de Chang por la relación entre la temperatura y la productividad de los trabajadores comenzó cuando empezó a trabajar en una oficina excesivamente calurosa.

Hizo tantos cambios como pudo (mangas cortas en lugar de largas, café helado en lugar de caliente), pero nada cambió el hecho de que a menudo tenía demasiado calor para concentrarse en su trabajo. En la oficina, sólo pensaba en formas de refrescarse.

Esto no es sorprendente, dice Kingma, ya que tener que generar o disipar el exceso de calor corporal es físicamente estresante. Cuando se tiene demasiado calor, los vasos sanguíneos de las extremidades se dilatan para que el cuerpo libere más calor. Si eso no es suficiente, se empieza a sudar.

Mientras tanto, la exposición al frío hace que los vasos sanguíneos de las manos y los pies se contraigan para evitar la pérdida de calor. Si la temperatura corporal baja demasiado, los escalofríos pueden ayudar a generar el calor necesario. Ambos extremos requieren un gasto extra de energía, asegura el científico.

Mientras que la hipotermia y la congelación son ejemplos de exposición excesiva al frío, afecciones como la enfermedad de Raynaud afectan a temperaturas menos extremas. La enfermedad de Raynaud se produce cuando los pequeños vasos sanguíneos de los dedos de manos y pies sufren espasmos y se cierran, lo que da a las extremidades un tinte blanco o azulado.

Afecta desproporcionadamente a las mujeres y a quienes viven en climas fríos, y se cree que es una forma extrema de sensibilidad al frío. La afección es reversible al calentarse, pero puede resultar incómoda y molesta.

A lo largo del tiempo, los humanos han desarrollado una serie de medidas para adaptarse a algunos de los climas más extremos del planeta. Desde estrategias básicas como el fuego y las pieles de animales para calentarse, hasta opciones de alta tecnología como los tejidos aislantes que pueden reflejar el calor corporal y las chaquetas térmicas a pilas, estas opciones permiten a los humanos vivir casi en cualquier parte.

“La única razón por la que los humanos pudimos poblar el planeta fue nuestra capacidad de adaptarnos al entorno con tecnología”, afirma Kingma. Y esa tecnología incluye algo más que el aire acondicionado, señala.

Muchas de estas tecnologías no están pensadas para mantener a los humanos a la temperatura “perfecta”, sino para evitar que pasen frío o calor.

Cómo afecta la temperatura a la productividad

Chang quería saber en qué medida afecta a la productividad el estrés provocado por el frío o el calor excesivos. En colaboración con Agne Kajackaite, del Centro de Ciencias Sociales WZB de Berlín (Alemania), hicieron pruebas con un grupo de estudiantes universitarios alemanes para determinar cómo cambiaba su capacidad de trabajo cuando tenían demasiado frío o demasiado calor.

Descubrieron que las alumnas rendían mejor en tareas verbales y matemáticas cuando la temperatura era más cálida, pero que los varones lo hacían mejor cuando hacía más frío.

La diferencia era significativa, aunque aparentemente sutil: apenas unos puntos porcentuales. A primera vista no parece mucho, pero a muchos directivos les encantaría aumentar la productividad de sus trabajadores en esa cantidad.

“Todo lo que hay que hacer es asegurarse de que los trabajadores estén cómodos. Parece una obviedad”, asegura el economista.

Stefano Schiavon, arquitecto e ingeniero medioambiental de la Universidad de California en Berkeley, no está convencido. Schiavon realizó un metaanálisis de estudios sobre la relación entre productividad y temperatura, recopilando datos de 35 estudios distintos, incluido el de Chang.

Cuando analizó los datos colectivamente, descubrió que sólo en las temperaturas extremas se reducía significativamente el rendimiento. Alguien puede tener un poco de calor o un poco de frío, pero eso no influye realmente en su rendimiento.

Pero, en última instancia, la solución al invierno femenino parece sencilla: basta con apagar el aire acondicionado. Se trata de una medida de ahorro de costes y energía cada vez más importante a medida que la quema de combustibles fósiles calienta el planeta, dice el arquitecto.

Ajustar la refrigeración interior y permitir a los trabajadores personalizar su vestuario y espacio de trabajo para poder trabajar a su temperatura óptima contribuiría en gran medida a resolver ambos problemas.

“Estamos utilizando mucha energía cara para que la gente se sienta desgraciada”, afirma Schiavon.

