Reportan el primer caso de un humano infectado con un hongo que mata plantas y árboles

Un indio de 61 años fue afectado por el Chondrostereum purpureum, un hongo que ha sido apodado como el «asesino de árboles». El paciente sufrió tos, dolor de garganta y fatiga, entre otros síntomas.

Unos investigadores han registrado el primer caso de una infección en humanos provocada por un hongo que afecta a plantas y árboles, según se detalla en un reciente estudio publicado por la revista Medical Mycology Case Reports.

Es casi inevitable no pensar en la popular serie «The Last of Us», donde la humanidad sufre por los devastadores efectos provocados por la infección y propagación del hongo Cordyceps, que convierte a los humanos en criaturas caníbales; pero no tiene nada que ver con eso.

El hongo «asesino de árboles»

El hongo en cuestión se llama Chondrostereum purpureum, un organismo que ha sido llamado «asesino de árboles», ya que provoca la hoja de plata, una enfermedad fúngica que es fatal para muchos tipos de plantas y árboles.

Se pensaba que esta enfermedad no afectaba a los humanos. Sin embargo, la nueva investigación sostiene que un botánico indio de 61 años especialista en hongos, quien presentó síntomas de tos, voz ronca, fatiga y dolor de garganta, es el primer infectado.

Tras realizar una tomografía computarizada de rayos X en su cuello, los médicos se dieron cuenta de que el paciente contrajo la misma enfermedad de la hoja de plata, representada en un absceso en su tráquea: «Es el primer caso de este tipo en el que este hongo de la planta causó una enfermedad en un ser humano», aseguraron los autores.

Los peligros del contacto con hongos

Para poder propagarse y hospedarse en otro ser vivo, los hongos tienen que encontrarse en determinadas temperaturas o ambientes. Por esto mismo, el cambio climático podría representar un peligro para el esparcimiento de especies y aumentar el contacto con humanos y animales.

En esta oportunidad, los investigadores creen haber demostrado el potencial que algunos hongos tienen para buscar nuevos huéspedes e infectar humanos, especialmente quienes tienen un sistema inmunitario débil.

El caso de este micólogo es una prueba de que es posible que un hongo se expanda en humanos sanos. El hombre no recuerda haber estado en contacto con C. purpureum, pero durante su trabajo estuvo manipulando material en descomposición y otros hongos.

Listas de hongos peligrosos

No se trata de la primera vez que una persona ha sido contagiada por algún hongo. La tiña, la candidiasis bucal o el pie de atleta (tinea pedis) son especies que se encuentran en zonas húmedas de la piel, que pueden producir irritación.

Existen variadas especies fúngicas que podrían representar un peligro para la humanidad. La Organización Mundial de la Salud (OMS), por ejemplo, dio a conocer el año pasado una lista de especies que podrían significar una amenaza para la salud.

«Los patógenos humanos entre reinos, y sus potenciales reservorios vegetales, tienen importantes implicaciones para la aparición de enfermedades infecciosas», concluyeron los científicos.

Fuente: dw.com