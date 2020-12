Reportan 3 primeros casos de covid-19 en animales en México

Autoridades de Salud Animal de la Secretaría de Agricultura revelaron que en México tres perros dieron positivo al covid-19; dos se encuentran en la Ciudad de México y uno más en el Estado de México

Autoridades de Salud Animal de la Secretaría de Agricultura revelaron que en México tres perros dieron positivo al SARS CoV-2, por lo que se convirtieron en los primeros animales en nuestro país en contagiarse de covid-19.

De los tres canes, los cuales fueron sometidos a pruebas moleculares PCR, dos se encuentran en la Ciudad de México y uno más en el Estado de México.

Los tres se encuentran fuera de peligro y hasta el momento no se ha demostrado que puedan transmitir la enfermedad.

“Tenemos hasta el momento 25 notificaciones donde había una sospecha, la mayor parte de ellas eran perros, algunos gatos e inclusive hasta un tigre de bengala en un zoológico. Nosotros hemos detectado por la técnica de PCR, que es la misma que se utiliza para las personas, 3 casos positivos”, reveló Roberto Navarro López, director de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), en entrevista con MILENIO.

La Comisión, que opera dentro de la Dirección de Salud Animal del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad de los Alimentos (Senasica), de la Secretaría de Agricultura, estableció desde el inicio de la pandemia un programa de vigilancia en México para atender los posibles casos de contagio de covid-19 en animales, en coordinación con la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, por lo que se emitieron recomendaciones dirigidas a los veterinarios del país para detectar posibles casos en mascotas y animales silvestres expuestos a personas contagiadas.

De tal forma, veterinarios de 12 estados del país han notificado a la CPA un total de 25 casos sospechosos; se trata de 16 perros, 8 gatos y 1 tigre de bengala.

La Ciudad de México ha notificado 6 casos, dos de ellos resultaron positivo; el Estado de México reportó tres casos sospechosos, de los que uno dio positivo; los casos que dieron negativo fueron de Morelos, Jalisco y Veracruz, que reportaron dos casos sospechosos cada uno; mientras que Baja California, Chiapas, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Querétaro y Yucatán han reportado un caso sospechoso de covid en animales de compañía.

“Para que nosotros pudiéramos atender una notificación, tienen que tener ellos (los veterinarios) la certeza de que eran animales que estaban en contacto con personas con covid-19; es decir que hubiera una posibilidad realmente de transmisión, lo mismo hicimos con médicos de todos los zoológicos, porque tienen animales que pueden ser susceptibles como los primates, felinos y caninos”, destacó Navarro López.

El funcionario resaltó que ninguno de los tres canes tiene relación entre sí, y se encuentran estables; resaltó que los científicos de los 17 laboratorios bioseguridad del Senasica están trabajando arduamente, estudiando la enfermedad en los primeros casos confirmados. Además, indicó que posteriormente se les realizarán pruebas serológicas para analizar si generaron anticuerpos.

Navarro López subrayó que hasta el momento se ha demostrado que las mascotas contagiadas no han infectado a otros humanos.

“Ni los perros ni los gatos juegan un papel en el mantenimiento y diseminación de los virus y cómo lo ha mencionado la Organización Mundial de la Salud, más bien son víctimas de algún acercamiento con sus dueños que pudieran haber estado infectado; de que los animales a su vez están transmitiendo la enfermedad, esto no se ha demostrado”, indicó.

Por ello, llamó a las personas que tienen mascotas a que en caso de enfermarse de covid-19, se mantengan aislados tanto del resto de sus familiares como de sus animales de compañía, con el fin de no afectarlos.

Uno de los casos más sonados de covid en animales ocurrió a inicios de abril, cuando el Zoológico del Bronx en Nueva York anunció que Nadia, una tigresa malaya, dio positivo al SARS CoV-2, posiblemente por contagio de un cuidador asintomático.

En agosto pasado, el gobierno de Dinamarca ordenó el sacrificio de más de 15 millones de visones por una mutación del virus SARS CoV-2.

“Para esta enfermedad, los animales no están presentando ningún riesgo. En Dinamarca, lo que ocurrió con los visones, que es una especie que no tenemos aquí en México, fue la mutación del virus, por la que tuvieron que sacrificar, pero no es el caso para México”, subrayó.

“Todos los reportes que se han tenido son enfermedades muy leves; no se ha reportado mortalidad de animales por covid-19. El mensaje es que la gente siga cuidando a sus mascotas y animales y que si uno está enfermo pues que no tenga contacto con los animales; es lo principal para que no los vaya a perjudicar”, apuntó Roberto Navarro.

Fuente: milenio.com