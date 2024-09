¿Puede provocar la tecnología que el cuerpo humano evolucione? Esto dicen los expertos

La evolución siempre ha formado parte de todos los seres vivos pero, ¿en qué punto se encuentra ahora y cómo puede influir la tecnología en ella?

Echando un vistazo a las noticias, da la impresión de que la tecnología tendrá un impacto enorme en el futuro del ser humano, en su propia evolución. En muchos sentidos, parece como si algunos tópicos de la ciencia ficción se fuesen a convertir en realidad. Solo es necesario echar un vistazo a los logros de Elon Musk con Neuralink o a las posibilidades de la IA.

No obstante, no todo el mundo está de acuerdo en esta visión tan revolucionaria. Es más, algunos expertos en biología señalan que lo que sucederá será precisamente todo lo contrario: el auge de la tecnología llevará (ya estaría llevándolo, de hecho) al ser humano a una especie de estancamiento evolutivo. Por lo que quizá no vayamos a cambiar tanto, después de todo.

La tecnología en la evolución del ser humano

Algunos científicos piensan que los avances en inteligencia artificial, sin ir más lejos, permitirán vencer a la muerte más pronto que tarde. Igual que tampoco se descarta que las mejorar en prótesis o implantes tecnológicos, que tanto han crecido de un tiempo a esta parte, sean capaces de evolucionar las capacidades humanas. Un poco como en las novelas de ciencia ficción.

Las mismas expectativas están puestas en la nanotecnología que, aplicada a la medicina, podría permitir la creación de nanobots que viajaran dentro del cuerpo humano, reparando tejidos dañados, eliminando enfermedades o mejorando el funcionamiento celular. Estos avances podrían alargar significativamente la esperanza de vida, entre otras muchas ventajas para la salud.

La visión experta

Todos los supuestos avances tecnológicos que están a la vuelta de la esquina parecen señalar que pronto el ser humano podría ser distinto a como es ahora. Tal vez. Pero la pregunta que los científicos se hacen es: ¿y qué pasa con la evolución natural? En ese sentido, tal y como señala el experto Sean B. Carroll, celebre biólogo evolutivo y genetista, todo sucedería más bien al revés.

Lo primero en lo que Carroll hace hincapié es que la tecnología (lo que vendría considerándose el progreso), ha permitido al ser humano escapar de presiones evolutivas naturales, como podrían ser los depredadores o un montón de enfermedades. ¿Quiere eso decir que por esa razón la evolución del hombre se ha detenido? No, no del todo.

Según Carroll, los humanos siguen evolucionando, pero de manera diferente a como lo hacían en el pasado. La evolución cultural y tecnológica ha empezado a influir más en nuestra especie que la biológica. Factores como la globalización, la tecnología médica y las modificaciones genéticas están cambiando el curso de nuestra evolución en su sentido más tradicional.

Sin perder de vista también otro factor fundamental: el científico considera que la globalización, el hecho de que cada vez exista una mayor diversidad a la hora de formar parejas y moverse por todos los lugares del mundo, también puede haber supuesto un freno a la evolución, o al menos hacerlo en el futuro.

Y sí, eso también es algo que permite, precisamente, la propia tecnología. Por lo tanto, de una forma u otra, es fácil darse cuenta de que, en efecto, esta tiene un factor determinante en nuestra evolución como especie.

Fuente: computerhoy.com