Preparan nuevos materiales biopoliméricos con potenciales antibacterianos y antifúngicos

En el Instituto de Ciencias Químicas UACh, Enrique Francés realiza una pasantía doctoral gracias a una colaboración entre el laboratorios locales y españoles

3 meses durará la visita del doctorando Enrique Francés (programa de doctorado en Química de la Universidad de Castilla la Mancha -UCLM-), quien tiene como objetivo trabajar en la preparación de nuevos materiales basados en hidrogeles compuestos por la mezcla PVA (Polivinil alcohol) y alcoholes de origen natural para estudiar sus propiedades mecánicas, termodinámicas y biológicas, los que incluso tienen potenciales propiedades antibacterianas y antifúngicas que podrían ser ocupados en la industria de alimentos y/o farmacéutica.

Esta pasantía es posible gracias a la colaboración entre el grupo de investigación de Química Organometálica y catálisis sostenible (ORCATS) dirigido por el Dr. Agustín Lara (en la UCLM) y el Laboratorio de Catálisis y Estructura Molecular, (Oilpolymeros), dirigido por el Dr. Javier Martínez de la Universidad Austral de Chile, quien además lidera el proyecto FONDECYT Iniciación 11230124 titulado «Preparation of High Value-Added Products such as Polyesters and Cyclic Carbonates Catalyzed by Metal-Free Cyclotriphosphazene Compounds.

«Estamos seguros de que será una estancia muy productiva y provechosa que fortalecerá la colaboración internacional entre ambos grupos de investigación” señaló el investigador UACh, Dr. Javier Martínez.

Respecto de lo último, los investigadores plantean que en esta colaboración internacional Enrique Francés, se enfocará en dos líneas de investigación, una centrada en la preparación de hidrogeles en colaboración con el Dr. Mario Flores del laboratorio de Polímeros (@Lapolimera) y la otra centrada en la síntesis de bioplásticos utilizando biocatalizadores en el laboratorio del Dr. Javier Martínez (@oilpolymeros).

“Estoy muy ilusionado de estar en Chile, específicamente en Valdivia. Es mi primera vez en Sudamérica. Estoy muy contento de la recepción y de la calidad de investigación y humana”, resaltó el investigador español.

Fuente: cienciaenchile.cl