Precios de tinacos actuales

Una de las necesidades más básicas que se tiene que cubrir en una casa es el agua. En ocasiones las instalaciones son viejas o simplemente es momento de comenzar a cotizar los precios de tinacos para no quedarse sin agua un día.

En un tinaco, precio y calidad son muy importantes porque no solo se usarán 24 horas al día durante muchos años, sino que es una cuestión también de salud. Ya que un almacenamiento de agua que no cumpla con las condiciones de higiene adecuadas puede traer enfermedades e infecciones.

Qué buscar en un tinaco

Uno de los aspectos más importantes a la hora de elegir un tinaco es la capacidad. Esta varía de un modelo a otro y se debe orientar la compra en función de los ocupantes de la casa.

Un cálculo aproximado puede hacerse de la siguiente manera:

Tinaco de 450 litros se recomienda para 3 personas.

Tinaco de 750 litros se recomienda para 5 personas.

Tinaco de 1100 litros se recomienda para 7 personas.

Tinaco de 2500 litros se recomienda para más de 10 personas.

Seguir esta recomendación es ideal, sobre todo para las horas de más actividad en la casa. Por ejemplo, en las mañanas, cuando al mismo tiempo puede estarse usando el agua para lavar, bañarse y cocinar de manera simultánea.

Los precios

En la actualidad, un tinaco ya no tiene que ser tan caro. En el 2023 el precio de un tinaco debe rondar aproximadamente los siguientes valores.

Tinaco de 450 litros entre 2,000 y 2500 pesos.

Tinaco de 750 litros entre 2,800 y 3500 pesos.

Tinaco de 1100 litros entre 3,300 y 4000 pesos.

Tinaco de 2500 litros entre 9,000 y 10,500 pesos.

Estos costos son simplemente de carácter orientativo y pueden variar de tienda en tienda y formas de pago. Lo que sí es recomendable es que compres tu tinaco en una tienda establecida que te ofrezca garantía y, si lo requieres, facilidades de pago.

No todo es el tinaco

Otro punto importante que tienes que tomar en cuenta a la hora de adquirir un tinaco es la instalación. No te olvides que se requiere de un profesional para colocarlo en el mejor lugar de tu casa.

En ocasiones también se necesita hacer una nivelación o plataforma para poder instalarlo en el lugar correcto. Además de que esto lo protegerá de las condiciones de humedad y sol de la mejor manera posible.

Las mejores marcas

En México existen dos marcas que son las líderes del mercado. Estas son Rotoplas e Iusa. Casi todo el mercado está dominado por ellas, ya que son las mejores.

Rotoplas fue fundada en 1978 y tiene presencia en diversos países, incluyendo Estados Unidos, mientras que Iusa se fundó en 1939 y desde entonces ha sido una garantía. Por eso cualquiera de las dos que elijas será una buena decisión a la hora de confiarle el agua de tu casa

El mejor lugar para comprar es aquel que te ofrece facilidades de pago, los mejores precios y la garantía de un lugar establecido y buena reputación. Por eso lo ideal es que sea en una tienda bien establecida que tenga envíos.

Un tinaco puede pesar entre 15 y 20 kg y, lo más importante, sus dimensiones excederán por mucho lo que podría entrar en un coche e incluso en una camioneta. No te fíes de lugares donde parecen estar más baratos, pero a la hora del envío o flete termina siendo mucho más caro.

Disfruta de que no se acabe el agua

En México muchas regiones tienen poca agua o presentan intermitencias en el servicio. No te quedes sin ella con un tinaco de buena capacidad que te permita no interrumpir tus actividades diarias. Los precios de tinacos ya no son altos y estás en buen tiempo de comprar.