Podría haber una civilización extraterrestre en nuestro planeta. Al menos eso piensan unos científicos de Harvard

Los científicos aseguran que no debería ser algo a descartar

Puede resultar verdaderamente confuso, pero lo cierto es que hoy en día existen estudios serios que hablan de forma clara y segura sobre la existencia de alienígenas. La ufología no es un campo que está destinado solamente a lo más profundo de internet y que está dirigida por aquellos que aceptan teorías de la conspiración, sino que desde siempre ha sido un nicho de estudio más para la ciencia. Sobre todo si tenemos en cuenta que no podemos ser absolutamente únicos en el Universo si aceptamos que nuestra existencia es azarosa. Por ello, desde siempre se ha pensado que podría haber otras especies alienígenas inteligentes poblando el universo. Sin embargo, ¿qué ocurriría si realmente vivieran en nuestro planeta? Ahora un estudio llevado a cabo por científicos de Harvard y la Universidad Tecnológica de Montana aseguran que no podemos descartar que esto hubiera sucedido o que estuviera ocurriendo en este mismo momento.

Podría haber alienígenas en nuestro planeta

Un estudio publicado en junio de 2024 en la revista Philosophy and Cosmology examina una hipótesis que siempre ha suscitado tanto controversia como intriga sobre el origen de los Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI, la nueva forma de determinar a los OVNI y otros fenómenos): la hipótesis criptoterrestre (HCT por sus siglas en inglés).

Los autores, Tim Lomas, Brendan Case y Michael P. Masters, los dos primeros de la Universidad de Harvard y el segundo de la Universidad Tecnológica de Montana consideran que aunque la HCT es probablemente falsa, merece una consideración científica seria dada la naturaleza desconcertante de algunos informes de FANI. La HCT es una teoría que argumenta que los FANI podrían ser el resultado de actividades de seres inteligentes ocultos en la Tierra, ya sea entre nosotros, como viviendo bajo la tierra o bajo el agua. De esta manera, los FANI no serían tecnología humana avanzada y secreta o visitas extraterrestres sino que realmente vivirían aquí. Algo que llama la atención si tenemos en cuenta el hallazgo en el fondo marino de esferas u otros objetos cuya naturaleza ha sido bastante controvertida y que algunos creen que habría sido malinterpretada por los ruidos de un camión cercano.

De nuevo, cabe señalar que los propios investigadores creen que esta teoría es falsa, pero aseguran que merece la pena darle una importancia que se merece.

El estudio examina varias líneas de investigación y pruebas que podrían apoyar la HCT, incluyendo los límites de nuestro conocimiento histórico y geológico, leyendas y mitos de civilizaciones perdidas, evidencia de estructuras subterráneas antiguas y complejas, tradiciones folclóricas de seres “mágicos” que viven ocultos, e informes de actividad de FANI asociada con localizaciones subterráneas o submarinas. Todas estas podrían ser pruebas inevitables de la existencia de estos seres viviendo entre nosotros, pero no son concluyentes ya que la gran mayoría tienen bastantes explicaciones. Hay cuatro versiones distintas de HCT hasta el momento: criptoterrestes humanos, criptoterrestes homínidos o terópodos, extraterrestres o viajeros temporales ocultos en la Tierra, y criptoterrestes “mágicos” similares a las hadas o elfos que forman parte de algunas mitologías.

El estudio no afirma que la HCT sea verdadera, sino que argumenta que no debería ser descartada sin una investigación adecuada. Más que un interés real sobre esta cuestión, es un llamamiento a la humildad sobre el estudio del conocimiento. De esta manera, estamos ante un artículo más filosófico y sobre metodología que algo que realmente asevere la aprobación de la teoría HCT.

Este estudio se suma a una creciente corriente dentro de las investigaciones científicas que examina seriamente el fenómeno de los FANI, alejándolo de las teorías más locas y tratando de llevar a cabo una reflexión verdaderamente científica sobre cuestiones profundamente interesantes. Se pasa así de la burla a un análisis exhaustivo de estos fenómenos para encontrar un entendimiento real. Buscan abordar cuestiones tan serias como esta desde una mentalidad abierta, aunque siempre apoyando teorías mucho más lógicas y explicables que las del HCT.

Fuente: lavanguardia.com