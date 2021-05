Pentágono alerta sobre cohete chino fuera de control; regresará a la atmósfera de la Tierra

El Pentágono de Estados Unidos está rastreando un cohete chino fuera de control, y advierten que regresará a la atmósfera de la Tierra este mismo fin de semana. Alertan que aún no saben con exactitud dónde caerán sus escombros, lo que genera una gran preocupación. Este cohete fue utilizado por los chinos para lanzar parte de su estación espacial la semana pasada.

Algunos medios estadunidenses, dieron a conocer que el Long March 5B entrará en la atmósfera al rededor del 8 de mayo, de acuerdo con el comunicado difundido por Mike Howard, portavoz del Departamento de Defensa.

En él, detallan que el Comando Espacial de Estados Unidos ya está rastreando la trayectoria del cohete, pues por el momento, el “punto exacto de entrada a la atmósfera de la Tierra” del cohete no se puede identificar, sino hasta que se produzca su reentrada.

Los medios detallaron que el Escuadrón de Control Espacial número 18 dará actualizaciones diarias sobre el estado del cohete a través del sitio web Space Track.

Todo esto ocurre después de que China lanzara el primer módulo de su estación espacial el pasado jueves por la mañana desde el centro de lanzamiento de Wenchang, en la isla de Hainan, según reporta la Administración Nacional del Espacio de China.

La mayoría de los deshechos espaciales se queman en la atmósfera, sin embargo, el gran tamaño del cohete, que pesa 22 toneladas, generan preocupación ya que algunas piezas demasiado grandes podrían reingresar y golpear áreas habitadas por gente. Sin embargo, expertos consideran que por el momento la gente no debe tomar precauciones.

“No creo que la gente deba tomar precauciones. El riesgo de que haya algún daño o de que golpee a alguien es bastante pequeño. No es despreciable, podría suceder, pero el riesgo de que te golpee es increíblemente pequeño. No perdería ni un segundo de sueño por esto como una amenaza personal”, dijo Jonathan McDowell, experto del Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard para CNN.

Sin embargo, y al no descartar que pudieran caer algunos objetos en la Tierra, el experto asegura que la mayor apuesta es que caigan en el océano, simplemente por ser la mayor parte de la masa de la tierra.

“Si quiere apostar a dónde aterrizará algo en la Tierra, apueste por el Pacífico, porque el Pacífico es la parte más extensa de la Tierra. Es así de simple”, dijo McDowell.

