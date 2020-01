Neandertales caminaron 3,000 kilómetros hasta una cueva siberiana

Los neandertales hicieron una caminata intercontinental de más de 3.000 kilómetros hasta las montañas Altai de Siberia, equipados con herramientas usadas para matar y alimentarse de bisontes y caballos.

Los neandertales son nuestros primos evolutivos más cercanos y sobrevivieron hasta hace unos 40.000 años en Europa occidental. Su legado vive hoy en el ADN de todas las personas con ascendencia europea o asiática.

Los fósiles de neandertal fueron reportados por primera vez desde las montañas de Altai, el puesto de avanzada más oriental de su alcance geográfico conocido, en 2007. Ubicada en las estribaciones, la cueva de Chagyrskaya ha proporcionado 74 fósiles de neandertal, más que cualquier otro sitio en la región, así como casi 90.000 herramientas de pìedra y huesos hechas por neandertales.

El equipo multidisciplinario de investigadores de Rusia, Australia, Ucrania, Polonia, Alemania y Canadá, incluido el profesor de geocronología de la Universidad de Wollongong Richard Roberts, llevó a cabo investigaciones detalladas del sitio para descubrir nuevas pistas sobre la historia de estos neandertales siberianos. Publican resultados en PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Los depósitos de la cueva de 3,5 metros de espesor se excavaron por primera vez en 2007. La datación de los sedimentos y los huesos de bisonte descuartizado indicó que los neandertales vivieron en la cueva en algún momento hace entre 59.000 y 49.000 años, poco antes de que los humanos modernos ingresaran por primera vez a esta región.

“El descubrimiento más sorprendente fue el parecido las herramientas de piedra de Chagyrskaya a las herramientas micoquianas de los sitios arqueológicos en Europa central y oriental”, dijo la líder del proyecto, la doctora Kseniya Kolobova, del Instituto de Arqueología y Etnografía de la Academia de Ciencias de Rusia en Novosibirsk, en un comunicado.

Utilizando una variedad de pruebas estadísticas, la doctora Kolobova y su equipo de arqueólogos compararon las herramientas de piedra distintivas encontradas en la cueva Chagyrskaya con las recuperadas de sitios micoquianos en Europa y Asia central. Identificaron la región entre Crimea y el norte del Cáucaso como la probable tierra ancestral de los fabricantes de herramientas Chagyrskaya.

“Esta parte del este de Europa está a entre 3.000 y 4.000 kilómetros de la cueva Chagyrskaya, el equivalente a caminar de Nueva York a Los Ángeles, un viaje verdaderamente épico”, dijo el coautor profesor Roberts del Centro de Ciencias Arqueológicas de UOW.

El análisis de restos de animales y plantas extraídos de los depósitos de la cueva Chagyrskaya mostró que los neandertales eran hábiles para cazar bisontes y caballos en el ambiente frío, seco y sin árboles, mientras que el estudio microscópico de los sedimentos arrojó pistas adicionales sobre las condiciones de vida que tuvieron que soportar.

“Los neandertales estaban sumamente adaptados a la vida en paisajes de estepa y tundra-estepa, y podrían haber llegado a las montañas de Altai desde el este de Europa al rodear el mar Caspio y luego al este a lo largo del cinturón de estepa”, dijo el coautor y geoarqueólogo Maciej Krajcarz del Instituto de Ciencias Geológicas de la Academia de Ciencias de Polonia.

La nueva evidencia arqueológica indica al menos dos migraciones separadas de neandertales al sur de Siberia, y está respaldada de forma independiente por estudios de genoma completo de ADN antiguo obtenido de fósiles de neandertales.

La primera migración ocurrió hace más de 100.000 años, abriendo un sendero hacia el sitio cercano de la Cueva Denisova, famosa como el hogar de los enigmáticos Denisovanos, un grupo hermano de los neandertales, que también ocuparon la cueva a veces. Un evento migratorio más reciente, que se originó en Europa del Este, posiblemente hace unos 60.000 años, condujo a la llegada de los neandertales a la cueva Chagysrkaya, armados con su distintivo juego de herramientas micoquianas.

Los estudios de ADN confirman un vínculo entre los neandertales que viven en Europa y en la cueva Chagyrskaya después de hace 100.000 años. A pesar de la proximidad geográfica de las cuevas de Chagyrskaya y Denisova, el genoma de neandertal de Chagyrskaya es más similar al de los neandertales europeos que al de 110.000 años de la cueva de Denisova.

