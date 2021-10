NASA registra mancha solar que provoca serie de erupciones en el Sol [VIDEO]

El ángulo de las explosiones (en relación con la Tierra) no deja completamente claro su origen, pero los especialistas del portal Space Weather sugieren que se trata de una región oscura en la superficie del Sol con una intensa actividad magnética

La NASA ha registrado una intensa actividad en el Sol en las primeras horas del 26 de octubre.Con la ayuda del Solar Dynamics Observatory (SDO), un telescopio espacial que se dedica a estudiar el Sol, la agencia espacial estadounidense registró una serie de erupciones en el astro rey.

El ángulo de las explosiones (en relación con la Tierra) no deja completamente claro su origen, pero los especialistas del portal Space Weather sugieren que se trata de una mancha solar, es decir, una región oscura en la superficie del Sol con una intensa actividad magnética.

«El lugar de la explosión está oculto justo detrás del borde del sol. Es casi cierto que se trata de una mancha solar inestable», afirmó la web en un informe el 26 de octubre.

For five hours on Tuesday, the Sun came alive with violent explosions. See the vents on the northeastern limb of the Sun. This could be a sunspot with a temperature of over 3,500 degrees C. As Earth rotates, we will be able to see the exact spot and its violent nature. pic.twitter.com/xvrZWwq2En