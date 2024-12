Misterios de la ciencia: este es el órgano femenino que envejece más rápido que cualquier otra parte del cuerpo

La científica Jennifer Garrison enfoca su atención en descubrir por qué este órgano femenino envejece más rápido que otros que conforman nuestro organismo

El envejecimiento es un proceso biológico e irreversible que experimentan todas las personas, pero seguramente no sabías que todos los órganos no envejecen al mismo tiempo. La ciencia tiene un gran misterio por delante ya que al saber cuál es el órgano que envejece más rápido aún no hay una explicación clara del por qué.

“La piel es el órgano que envejece de forma más precoz”, dice un extracto del blog Neolife Salud. Esto ocurre debido a que la piel se vuelve más frágil y delgada con el paso del tiempo y pierde su elasticidad y flexibilidad.

No obstante hay otro misterio de la ciencia del que seguramente no has escuchado hablar y es sobre el órgano femenino que envejece más rápido.

¿Cuál es el órgano que envejece más rápido?

Jennifer Garrison, profesora adjunta del Instituto Buck de Investigación sobre el Envejecimiento, hace referencia a los cambios que experimentan las mujeres cuando llegan a la etapa de la menopausia.

Y es que hay un trasfondo en los cambios hormonales que se producen entonces debido al envejecimiento ovárico, como menciona Women´s Health.

Garrinson ha orientado su investigación para poder responder “por qué los ovarios envejecen más rápido que cualquier otro órgano de nuestro cuerpo”.

“Los ovarios parecen perder su capacidad antes que otros sistemas y órganos del cuerpo”, añade al mismo medio la doctora Stephanie S. Faubion, directora médica de The Menopause Society.

Como todos sabemos “los ovarios son los responsables de la producción y secreción de al menos dos hormonas esenciales, progesterona y estrógeno, y albergan óvulos”, cita Women´s Health, pero también es cierto que estas “glándulas oblongas” en forma de kiwi se van reduciendo con la edad.

Aunque los expertos apuntan al envejecimiento ovárico como un factor en ciertas afecciones que experimentan las mujeres a medida que avanzan en edad, aún se necesitan más investigaciones para determinar por qué este órgano envejece más rápido que otros.

