Los científicos dicen que es una oportunidad única en la vida: así podrás ver cómo casi desaparece la estrella Betelgeuse

Hay pocas ocasiones como la que se va a dar muy pronto. La comunidad científica y los amantes de la astronomía han puesto el punto de mira sobre la estrella Betelgeuse, la cual va a casi desaparecer. Ese será un momento que está considerado como una de las mejores observaciones del año, en especial después del comportamiento errático que ha tenido en los últimos tiempos.

Betelgeuse es una estrella que, recientemente, está siendo objeto de muchos análisis y estudios. Ha provocado multitud de teorías e incluso se llegó a pensar que se encontraba cerca de explotar y desaparecer. El próximo motivo por el cual va a ser noticia no es culpa de la estrella en sí misma, sino de un asteroide que pasará a gran velocidad por delante.

Cinco segundos para recordar

Si te gusta la astronomía y quieres participar en este evento único, puesto que los científicos no creen que sea muy probable que vuelva a ocurrir algo igual, tienes que marcar el próximo 12 de diciembre en el calendario. La buena noticia es que no tendrás que preocuparte de si tienes acceso a un lugar desde el cual ver la estrella, puesto que el Telescopio Virtual Project 2.0 tiene pensado retransmitirlo en vivo. La hora a la que comenzará la emisión será a las 02:00 de España. No se ha especificado en qué minuto ocurrirá, pero seguro que la espera acaba siendo muy emocionante.

Los científicos al cargo del telescopio dicen que han estado esperando este momento durante años y que están muy ilusionados porque se encuentre ya tan cerca. No es para menos, dado que para que ocurra se tiene que producir una gran coincidencia como la que pase el asteroide por delante. En este caso, se trata del asteroide (319) Leona. Y aunque esta brillante estrella solo se oculte durante cinco segundos, será un momento inolvidable. Además, tendrá muchas aplicaciones prácticas en el estudio astronómico.

Los astrónomos están listos

Como te indicamos, este momento único servirá para algo más que para disfrutarlo. Dice el experto Gianluca Masi, que trabaja como director del telescopio que hará la retransmisión, que esperan tener la oportunidad de analizar la superficie y la naturaleza del brillo de la estrella. El motivo será la forma en la que se ocultará al paso del asteroide y cómo este producirá cambios en ese preciado momento. Además, Masi comenta que quieren concentrarse en el análisis de esta estrella debido a que las previsiones de todos los expertos apuntan a que, antes o después, Betelgeuse se acabará convirtiendo en una supernova de tipo II.

El motivo por el cual existe esta creencia es por los cambios en su iluminación y estructura que ha tenido a lo largo de los últimos años. Se fijan, sobre todo, en cómo la estrella redujo el volumen de su brillo hace unos años y, poco después, cómo lo volvió a recuperar. El comportamiento que ha tenido apunta a que sería importante estar muy pendientes de Betelgeuse, puesto que podría estar preparando ese tipo de evento astronómico.

Betelgeuse, que recibe su nombre a modo de homenaje del personaje Bitelchús de la película de mismo título disponible en HBO Max, se encuentra en la constelación de Orión. Es una superestrella roja que ha despertado mucho interés y cuyo estudio se remonta a muy atrás en el pasado, dado que ya habló de ella el astrónomo Ptolomeo en el año 150. Lo que seguramente nunca se imaginó sería que llegaría a estar en la portada de todos los medios de astronomía debido al momento en el que casi terminaría desapareciendo.

Recuerda la fecha que te hemos indicado antes y que, para poder ver la retransmisión que apunta hacia la estrella, tendrás que entrar en la web del Telescopio Virtual.

