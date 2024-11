Los 11 errores más graves que cometió Steve Jobs durante su carrera

Siempre se ha tildado a Steve Jobs de auténtico genio y visionario

Siempre se ha tildado a Steve Jobs de auténtico genio y visionario. De eso no cabe ninguna duda, evidentemente, ya que gracias a su visión se han dado enormes pasos en el mundo de la tecnología.

Buena prueba de ello es el iPhone, por citar el caso más célebre, que cambió por completo el rumbo del mercado móvil y ahora todo se basa en ese todo en uno que presentó Jobs hace ya 17 años.

Ahora bien, como todo el mundo, Steve Jobs también ha cometido errores, errar es humano al fin y al cabo, y muchas de estas decisiones de negocio o de forma de ser han provocado grandes fracasos comerciales. ¿Un ejemplo evidente? Subestimar por completo a Android, algo que provocó su explosión como competencia y que hoy día sea sistema operativo más usado del mundo.

No son errores que repercutan negativamente en su legado. Al final, ha dejado importantes lecciones de vida y de negocio en infinidad de momentos a lo largo de su carrera, pero sí que invitan a reflexionar y tratar de meditar antes de tomar una decisión importante.

Sea como sea, aquí tienes los errores más grandes de Steve Jobs que cometió a lo largo de su vida.

Su falta de empatía

A pesar de que Jobs era una persona francamente carismática, la empatía no era su fuerte.

Sí que es cierto que gracias a su enfoque, Apple alcanzó la cima de la innovación, pero creo un entorno de trabajo tóxico a través de una “gestión a través del miedo”.

Era admirado por su visión, pero criticado por su falta de paciencia, su forma implacable de tratar a empleados, socios y competidores y su postura de no tener en cuenta ni las opiniones, propuestas ni sentimientos de los demás.

El Apple Lisa

Fue uno de los primeros intentos de Apple de crear un ordenador personal con una interfaz gráfica de usuario. ¿Su problema? Un precio muy elevado, de unos 10.000 dólares de la época, así como la falta de software compatible.

¿El resultado? Un fracaso comercial en toda regla.

Sí que es cierto que sentó las bases para futuras innovaciones, pero fue un error total de Steve Jobs al no tener en cuenta que la tecnología más avanzada necesita ser accesible y práctica para todo tipo de usuarios.

Subestimar a Microsoft

Es algo que incluso a día de hoy se sigue notando.

Windows es el sistema operativo más usado del mundo y todos los programas o juegos se hacen pensando en el sistema operativo de Microsoft. De un tiempo a esta parte todo esto ha ido cambiando y Apple está recuperando cierto impulso, pero su posición de liderazgo en este aspecto es algo que no tiene pinta de que vaya a ocurrir, al menos en un futuro cercano.

Todo esto viene de un error garrafal de Steve Jobs durante la década de 1990. Tanto Jobs como Bill Gates tenían una intensa rivalidad, pero el directivo de Apple subestimó la importancia de licenciar el software de Apple a otros fabricantes, algo que Microsoft sí que hizo.

¿Resultado? Microsoft acabó dominando el mercado de PC, un error estratégico de Steve Jobs que le costó a Apple años de liderazgo en la industria.

Su expulsión de Apple

Crear tu empresa y que te despidan de ella y por alguien a quien has contratado.

Esto ocurrió en 1985, cuando Jobs contrató a John Sculley como CEO de la compañía y cometió el error de subestimar el poder político dentro de la empresa, motivo que le llevó a perder el control de la compañía que había cofundado con Steve Wozniak.

El fracaso de NeXT

Después de salir de Apple, Jobs puso en marcha NeXT, una empresa centrada en ordenadores de alta gama para el mercado educativo y empresarial.

¿El problema? Era una compañía que ofrecía una tecnología muy avanzada, pero Jobs volvió a cometer el error que cometió con Apple Lisa: productos demasiado caros que no lograron atraer a una gran masa de usuarios.

La empresa nunca alcanzó el éxito esperado y fue comprada por Apple en 1996.

Negarse a abrir el ecosistema de Apple

Esto está muy unido al error de subestimar a Microsoft.

Jobs tenía muy claro que el éxito radicaba en mantener el ecosistema de Apple cerrado y así controlar la calidad de sus productos, pero limitó su participación en el mercado.

Esto provocó que la firma de Cupertino se quedase con una cuota de mercado minúscula en comparación con la supremacía de Microsoft. Es algo que hoy en día se sigue notando, aunque es cierto que se está teniendo en cuenta a Apple en muchas decisiones.

Subestimar a Android

Otro grave error de Steve Jobs que ya incluso marca un patrón total de comportamiento: subestimar a Android. Y no solo eso, sino que dejó algunas palabras muy duras:

“Google, esta es una maldita copia del iPhone, nos has estafado por completo. Es un robo flagrante en primer grado. Gastaré mi último aliento si es necesario, y gastaré cada centavo de los 40.000 millones que Apple tiene en el banco para rectificar esta situación”.

“Voy a destruir Android porque es un producto robado. Estoy listo para comenzar una guerra termonuclear sobre este asunto. Están muertos de miedo, porque saben que son culpables. Excepto por su motor de búsqueda, los productos de Google (Android, Google Docs) son una mierda”.

Una copia inferior de iOS… que hoy en día es el sistema operativo más usado del mundo.

El rechazo de apps de terceros

Cuando se lanzó el iPhone en 2007, Steve Jobs se negó en rotundo a permitir aplicaciones de terceros en el dispositivo y solo permitía el uso de aplicaciones web.

¿Qué ocurría? Que limitaba por completo las capacidades del iPhone. Por suerte fue un error de Steve Jobs que se solventó pronto.

En 2008, Apple lanzó la App Store, lugar en el que permitían descargarse cualquier tipo de aplicación de terceros. ¿El resultado? Impulsó el éxito del iPhone por completo.

El lanzamiento prematuro de MobileMe

En 2008 se lanzó un servicio de almacenamiento en la nube que respondía al nombre de MobileMe y, sin lugar a dudas, es uno de los mayores fracasos de Apple bajo la dirección de Steve Jobs.

Este servicio de sincronización en la nube fue criticado por sus numerosos fallos técnicos y su mala experiencia de usuario y, en palabras de una antigua ingeniera de Apple, “toda la culpa del fracaso de MobileMe fue de Steve Jobs”.

Es cierto que fue lección aprendida. Ahora está iCloud, un servicio que funciona de manera excelente, pero en su momento fue un auténtico desastre, tanto que incluso Jobs admitió el error.

Su desprecio inicial por la publicidad y el marketing

Es cierto que ahora todo el mundo recuerda la icónica campaña de Think Different, pero al principio de su carrera, Jobs no valoraba la importancia del marketing y la publicidad tanto como la tecnología.

Es más, las campañas de productos como las del Apple Lisa o el primer Macintosh, no llamaron la atención del gran público.

Todo esto cambio con los años y Jobs no solo aprendió a valorar la importancia de ambos elementos, sino que los unió a su discurso. Al final acabó vendiendo sentimientos y posibilidades en vez de tecnología.

El Power Mac G4 Cube

Y, para concluir, otro de esos denominadores comunes de la carrera de Jobs: priorizar diseño frente a otro tipo de aspectos.

El Power Mac G4 Cube, lanzado en el año 2000, era una auténtica virguería en cuestión de diseño, pero fallaba en lo de siempre: precio francamente elevado y dejar de lado la funcionalidad y las necesidades del consumidor. ¿Resultado? Otro error de Steve Jobs durante su carrera.

