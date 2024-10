Lo que se viene de la NASA: estos telescopios espaciales podrían revelar los secretos de los agujeros negros

La NASA seleccionó dos propuestas de observatorios espaciales para revisión adicional, y se espera que una se apruebe para lanzamiento en 2032

La semana pasada la NASA seleccionó dos propuestas de misiones para revisión, preparando el camino para que eventualmente una de ellas se concrete como nave espacial.

Son propuestas del Programa Exploradores de la NASA, el programa continuo más antiguo de la agencia que busca desarrollar misiones científicas de bajo costo. El Programa Explorers tiene conceptos que importan porque hasta ahora 90 se convirtieron en misiones reales, algunas incluso con premios Nobel para los científicos involucrados. Los conceptos de misión dan lugar a la ciencia real que ayuda a entender el universo y la evolución del cosmos a lo largo de los últimos 13,77 mil millones de años aproximadamente.

“El Programa Explorers de la NASA hace surgir algunas de las ideas más creativas, para misiones que nos ayudan a revelar lo desconocido de nuestro universo”, dijo Nicola Fox, administradora adjunta del Directorado de Misión de Ciencias de la NASA en un comunicado de la agencia.

“Los dos conceptos seleccionados podrían dar lugar a ciencia de respuesta ante las máximas prioridades de la astrofísica en esta década, con el desarrollo de tecnologías clave para futuras misiones y oportunidades para que toda la comunidad use el nuevo observatorio para beneficio de todos”, añadió Fox.

¿Qué función cumplen los agujeros negros?

Los conceptos que se revisarán son el Satélite de Imágenes Avanzadas de Rayos X y la Misión Sonda de Infrarrojo lejano para la astrofísica. El observatorio de rayos X estudiaría las semillas de los enormes agujeros negros que están en los centros de las galaxias y cuyas interacciones generan ondas gravitatorias. La sonda continuaría el trabajo del Observatorio de rayos X Chandra, y el Neil Gehrels (o Swift). La sonda astrofísica sería un telescopio de 1,8 metros que captaría la luz de largos de onda de infrarrojo lejano, trabajando sobre las observaciones del Telescopio Espacial Webb y otros radiotelescopios y estudiando el rol de los agujeros negros en el universo y el crecimiento de planetas y estrellas.

Ambos equipos proponentes recibirán U$ 5 millones de la agencia para desarrollar un concepto de misión de un año. Se evaluarán esos conceptos y en 2026 se elegirá uno para que se convierta en una nueva misión que se lanzaría en 2032.

Explorers no es el único programa para nuevas misiones de la NASA. Están también el Discovery y el Innovative Advanced Concepts, para los que la NASA seleccionó 13 nuevos proyectos este año. El helicóptero de Marte Ingenuity salió de uno de los programas y las selecciones de 2024 que incluyen una flota de naves espaciales que podría viajar a Proxima Centauri, la estrella más cercana aparte del sol, han generado entusiasmo.

Los conceptos de misión que no han sido seleccionados también son interesantes. Por el momento no se los consideró factibles pero eso no los relega al plano de la ciencia ficción. Encuéntralos aquí.

Fuente: es.gizmodo.com