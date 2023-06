La primera fábrica espacial ya está creando medicamentos para el VIH y enviarlos a la Tierra

Una empresa emergente ya ha puesto en órbita su primer fábrica espacial que nace con el objetivo de fabricar medicamentos en microgravedad para luego ser enviados de vuelta a la Tierra

A principios de este mes, SpaceX puso en órbita la primera fábrica espacial a bordo de un cohete Falcon 9 y ya se sabe que está en pleno funcionamiento. Tiene como objetivo fabricar productos farmacéuticos en microgravedad con una nave de retorno de cápsulas que traerá los productos generados de vuelta a la Tierra.

La empresa emergente Varda Space Industries, fundada por un ex ingeniero de SpaceX y Will Bruey y ex director de Founders Fund Delian Asparouhov, confirma la presencia en órbita de su satélite W-Series 1 recientemente lanzado, cuya misión ahora es probar la producción de productos médicos durante su viaje espacial.

Para su primera prueba, se espera que el satélite ayude a los investigadores a buscar el desarrollo de ritonavir en el espacio, un medicamento recetado que generalmente se usa para el tratamiento de la infección por VIH.

«De esta manera, podemos producir materiales en el espacio y mantener una cadena de suministro rentable. Utilizando nuestra nave espacial como plataforma de fabricación en microgravedad, revolucionamos el proceso de producción. Y con nuestras económicas cápsulas de reingreso, no solo traemos estos productos de regreso a la Tierra de manera segura, sino que también allanamos el camino para estudiar y avanzar en los sistemas hipersónicos», dice Varda Space Industries.

Es precisamente esta empresa la que ha diseñado esta estructura que, una vez en el espacio, comenzará a funcionar y crear diferentes materiales médicos. Una vez que se fabrican, los trae de regreso a la Tierra utilizando un vehículo especial de la compañía.

Esta novedad en realidad no es algo tan nuevo

Es cierto que la investigación sobre la fabricación de medicamentos y otras sustancias en entornos de gravedad cero no es algo nuevo. Desde 2019, los científicos a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI) han estado explorando las posibilidades de la fabricación en el espacio, incluyendo la producción de medicamentos más estables.

La microgravedad en el espacio puede tener efectos interesantes en los procesos de fabricación y la estructura molecular de ciertas sustancias.

Al eliminar la influencia de la gravedad terrestre, los científicos pueden estudiar cómo se comportan los materiales y las reacciones químicas en condiciones de microgravedad, lo que puede tener implicaciones en la producción de medicamentos y otros productos.

En pocas palabras, esta situación en la que se fabrican puede ayudar a mejorar la calidad y la efectividad de los medicamentos —u otros productos— creados.

Mencionar que la microgravedad también se ha estudiado en otros campos, como la producción de materiales avanzados, la síntesis de proteínas y el crecimiento de tejidos en el espacio. La falta de gravedad puede generar resultados únicos que no son posibles de lograr en la Tierra, lo que abre nuevas oportunidades en la investigación y el desarrollo de diferentes productos.

Después de un mes en el espacio, Varda planea traer esa primera fábrica de regreso a la Tierra, que aterrizará y dará información valiosa sobre el futuro de hacer este tipo de cosas en el espacio.

A partir de aquí, esta y otras compañías esperan poner en órbita otras fábricas espaciales para trabajar en la creación de otras medicamentos en el espacio, así como diferentes elementos como el cable de fibra óptica.

Por supuesto hay que destacar que pese a que ya está funcionando, esto no significa más que el comienzo de algo que se espera que sea realmente revolucionario.

Es importante destacar que la fabricación en el espacio todavía está en pañales y se enfrenta a grandes desafíos. Los costes, la infraestructura necesaria y la viabilidad a largo plazo de la fabricación en el espacio son aspectos que deben considerarse todavía.

Fuente: computerhoy.com