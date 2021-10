La NASA se prepara para confirmar la eventual existencia de vida extraterrestre

La NASA propone una metodología de investigación y comunicación ante el posible anuncio de que se ha encontrado vida más allá de la Tierra. La iniciativa coincide con el próximo lanzamiento del poderoso telescopio James Webb y las pesquisas del rover Perseverance Mars, que busca vida en el planeta rojo. El hallazgo de vida extraterrestre podría convertirse en una realidad más temprano que tarde.

En un artículo publicado en la revista Nature, los científicos de la NASA han desarrollado una propuesta para transparentar los anuncios de descubrimientos relacionados con la vida extraterrestre: proponen una escala que dejaría en claro el «nivel» de certeza de cada estudio, comenzando por los primeros indicios hasta finalmente confirmar que no estamos solos en el universo.

Llama la atención que esta convocatoria al trabajo conjunto de toda la comunidad científica, destinada a incrementar la certeza en la difusión de descubrimientos ligados a la vida fuera de la Tierra, coincida con avances notables al respecto: el lanzamiento del potente telescopio James Webb, que permitirá saber más sobre los exoplanetas, o las muestras recolectadas por el rover Perseverance en Marte son solo algunos ejemplos. ¿Estamos cerca de un anuncio que cambiará el destino de la humanidad y nos abrirá a una mayor comprensión del cosmos?

La escala de confianza

Por el momento, la metodología propuesta por la agencia espacial estadounidense podría ser de gran utilidad para evitar falsas esperanzas o para no darle una importancia excesiva a descubrimientos aún primarios. Así lo afirma la NASA en una nota de prensa, reforzando lo expresado en el artículo firmado por el propio James Lauer Green, Jefe Científico de la agencia espacial.

Si consideramos los indicios existentes en Marte y en otros planetas del Sistema Solar, como así también la gran cantidad de exoplanetas confirmados o potenciales, entre los cuales destacan aquellos con notables semejanzas con la Tierra, disponer de un esquema claro para entender el grado de certeza de estos descubrimientos es una herramienta de gran valor para los científicos, los comunicadores y el público en general.

En líneas generales, la escala elaborada por los investigadores estadounidenses contiene siete niveles, que reflejan la complicada sucesión de pasos que culminarían en la definitiva declaración de la existencia de vida más allá de la Tierra. La denominada «escala de detección de confianza en la vida» (CoLD) supone evaluar cualquier evidencia que pueda descubrirse: cada nivel es un punto de referencia a cumplir antes de avanzar hacia el siguiente escalón.

Siete niveles hacia el gran anuncio

Para dar un ejemplo concreto, si se descubren firmas biológicas en un exoplaneta en forma de moléculas, nos ubicaríamos en el nivel 1. Posteriormente, los científicos tratarán de confirmar que las mencionadas firmas de vida no son producto de algún tipo de contaminación con elementos originados en la Tierra, cumpliendo así con el nivel 2.

La escala continuaría con el desarrollo de múltiples evaluaciones, como el estudio de diferentes escenarios o la concreción de pruebas complementarias. Si todas fueran superadas, en el nivel 7 los científicos responsables indicarían que han descubierto alguna forma de vida extraterrestre con total seguridad.

Vale destacar que la escala no supone menospreciar a los estudios que no lleguen hasta el último nivel: en astrobiología, como en cualquier disciplina científica, esas investigaciones pueden servir para descubrir métodos que no funcionan o para saber dónde no se debe buscar. Al mismo tiempo, los avances son graduales: un estudio que alcanzó un determinado nivel puede ser retomado en el futuro con nuevas tecnologías, haciendo posible un mayor progreso.

¿Será esta propuesta de la NASA una forma de «preparar el escenario» para un anuncio esperado por siglos? Al parecer, el encuentro con nuestro destino cósmico podría estar más cerca de lo pensado.

