La NASA abre la puerta a recuperar sus muestras científicas de Marte con los cohetes de Elon Musk

La misión para traer a la Tierra los materiales marcianos ya recopilados por el rover ‘Perseverance’ está en un callejón sin salida, ante su encarecimiento y retrasos, mientras que China ha anunciado que tendrá sus propias muestras en 2031

La NASA ha comenzado el año 2025 anunciando su nuevo plan para Marte. El próximo gran objetivo de la agencia espacial estadounidense en el planeta rojo es ir allí una vez más, pero para lograr dos hitos inéditos en la carrera espacial: conseguir que un vuelo a otro planeta sea de ida y vuelta; y que la cápsula que retorne en esa misión no tripulada traiga de vuelta muestras científicas de la superficie marciana, fundamentales para entender la historia de Marte y, quizás, saber si alguna vez albergó vida. Así, buena parte de los esfuerzos de la NASA en 2024 han ido destinados a rediseñar su plan, que se había estancado, para lograr esas metas históricas en la próxima década, “reduciendo los costes, los riesgos y la complejidad de la misión”, según ha explicado la propia agencia en un comunicado.

Tras consultas con compañías aeroespaciales privadas y con agencias espaciales como la europea ESA, la NASA ha decidido plantear dos nuevos diseños alternativos para simplificar y abaratar la misión. La primera posibilidad aprovecharía la arquitectura sky crane de las últimas misiones Curiosity y Perseverance —en lugar otra más grande, cara y compleja, que estaba prevista— para construir el aterrizador que recuperará las muestras. Y la segunda opción consistiría en recurrir a proveedores comerciales ya existentes “con vehículos más pesados”, explicó Bill Nelson, administrador de la NASA, quien abrió la puerta a que sea la empresa de Elon Musk, SpaceX, la encargada de hacerlo con su megacohete Starship —la nave privada en estado más avanzado que sería capaz de llegar al planeta rojo—, aunque no descartó a otras compañías espaciales como Blue Origin. En cualquier caso, Nelson declaró este lunes en comparecencia de prensa desde la sede central de la agencia espacial en Washington, que “la NASA deberá tomar la decisión final en 2026”.

Después de que en el tramo final del pasado año, tanto China como SpaceX anunciaran sus planes para viajar a Marte antes de 2030, había aumentado la presión sobre la NASA para mantener su liderazgo en la exploración de Marte. Y las anteriores noticias no eran nada buenas. En 2023, un informe había concluido que, dada la complejidad del diseño de la misión para recuperar las muestras que ha estado recopilando el rover Perseverance en los últimos años, no sería posible traerlas a la Tierra antes de 2040. Y además, en abril de 2024 otro comité de la NASA estimó que el presupuesto total de la misión Mars Sample Return —retorno de muestras de Marte, en inglés— serían finalmente unos 11.000 millones de dólares. Era un incremento sustancial desde los 3.000 millones previstos inicialmente y, en palabras de Bill Nelson, “la conclusión es que es demasiado caro, y no traer las muestras hasta 2040 es un plazo inaceptablemente largo”.

La responsable de las misiones científicas de la NASA, Nicky Fox, aclaró que en las dos opciones que hoy por hoy se plantea la NASA, el regreso de la las muestras a la Tierra se realizaría siempre en una nave de la ESA —llamada Orbitador de Retorno a la Tierra—, cuyo lanzamiento está previsto para 2030 y que se quedaría esperando en la órbita de Marte.

A partir de 2031 despegaría la nave destinada a recuperar las 30 muestras que el vehículo robótico Perseverance está extrayendo de la superficie marciana para luego dejarlas “selladas en tubos de titanio del tamaño de un puro”, según explicó Nelson, quien avanzó que con el nuevo plan simplificado el retorno de las muestras podrá tener lugar en la próxima década. El administrador de la NASA también señaló que, en caso de optar por una nave privada —como una Starship de SpaceX o la Blue Moon de Blue Origin, la empresa espacial de Jeff Bezos—, el retorno de las muestras tendría lugar “tan pronto como en 2035 y no después de 2039″.

Ya sea una nave propia de la NASA, o una fabricada por una compañía privada, el nuevo aterrizador marciano llevará dentro un vehículo de ascenso, que será el encargado de llevar las muestras hasta el orbitador. El nuevo plan que acaba de comunicar la agencia espacial estadounidense para la misión Mars Sample Return se ha centrado en simplificar el diseño del vehículo ascensor y la manera en la que depositará las muestras en el orbitador. El resultado es un ascensor marciano más pequeño; y eso también hará posibles las dos opciones de aterrizador más baratas que ahora baraja la NASA.

El rover Perseverance llegó a Marte en febrero de 2021 y desde entonces ha estado recopilando diversas muestras de la superficie marciana. Tener que esperar dos décadas enteras para poder analizarlas —y eso, si no hay problemas en el primer intento de la misión— sería un varapalo para la NASA y para la comunidad científica internacional. Según la agencia espacial, “las muestras ayudarán a entender la historia geológica de Marte, la evolución de su clima, y a preparar la llegada de futuros exploradores humanos. Además, el retorno de las muestras también ayudará a la NASA en la búsqueda de indicios de vida en Marte en el pasado”.

Liderazgo espacial en juego

En septiembre de 2024, Elon Musk anunció su proyecto de enviar naves Starship —fabricadas por su compañía espacial SpaceX— durante la próxima ventana de lanzamiento a Marte, que se abre a finales de 2026; y, si cumplen los objetivos previstos, enviar los primeros astronautas al planeta rojo en la siguiente ventana, entre finales de 2028 y principios de 2029. Una semana después de los nuevos planes marcianos de Musk, China comunicó que adelantaba las fechas de una misión similar a la Mars Sample Return: la superpotencia asiática tiene previsto ahora lanza la Tianwen-3 en 2028 y que regrese con muestras en 2031. Debido a que la distancia entre ambos planetas varía mucho a medida que giran alrededor del Sol, la oportunidad de viajar de la Tierra a Marte solo se produce cada 26 meses.

La reacción de la NASA, ante estos planes de sus competidores en la exploración espacial, era muy esperada. La misión estadounidense se simplifica, se abarata y se podría adelantar pero, aun así, culminaría varios años después que el proyecto chino. Además, llega a solo dos semanas de que Donald Trump regrese a la presidencia, y la idea propuesta este lunes —elegir entre tecnología de la NASA o de una compañía privada, que competirán para ofrecer el diseño más efectivo y económicamente viable— queda así sumida en la incertidumbre, igual que las próximas misiones Artemis a la Luna, que el pasado diciembre volvieron a ser retrasadas.

Trump va a sustituir a Bill Nelson, al frente de la NASA, por el multimillonario y astronauta aficionado Jared Isaacman. Con ese movimiento piensa revolucionar la gestión de la agencia espacial, de la mano de su asesor de confianza Elon Musk, socio de Isaacman en proyectos espaciales y cuyo gran sueño es colonizar Marte. Sobre esos nuevos dirigentes recaerá la decisión final de si continuar o no con los planes recién anunciados, que renuncian a competir con China.

Preguntado por si le preocupaba que esos planes dieran a China la oportunidad de ganar a EE UU la carrera espacial de traer materiales marcianos a la Tierra, Nelson declaró: “Puede que se hable de una carrera, pero la misión china no puede compararse a la nuestra. Ellos planean llegar a Marte, coger algo en el lugar de aterrizaje y traerlo de vuelta”. Según el todavía administrador de la NASA, eso tiene nada que ver con la meticulosa toma de muestras científicas en diferentes ubicaciones y ambientes que está haciendo el Perseverance para que, una vez recuperadas, la comunidad científica pueda estudiarlas en los laboratorios de investigación más punteros del mundo.

