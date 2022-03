La importancia de las evaluaciones de desempeño para la productividad laboral

A día de hoy, el bienestar de los empleados es fundamental para las empresas, ya que si los trabajadores se sienten bien, serán mucho más productivos, habrá un mejor ambiente laboral, estarán más comprometidos en la empresa y, en definitiva, los resultados serán mucho mejores.

Así mismo, las empresas deben tener muy presente la NOM 035, que es una normativa cuyo principal objetivo es prevenir riesgos psicosociales y fomentar los entornos laborales positivos, para que los trabajadores puedan llevar a cabo sus funciones en unas mejores condiciones.

Para conseguirlo, la evaluación de desempeño es fundamental para conocer el rendimiento de cada trabajador y de la empresa en general, siendo una herramienta muy utilizada por los departamentos de recursos humanos, especialmente en los últimos años, donde la evolución digital permite realizar evaluaciones y encuestas de todo tipo de forma digital.

Dada su importancia, a continuación, hemos preparado una completa guía de evaluación de desempeño en la que repasamos los aspectos más importantes a tener en cuenta al realizar una correcta evaluación del personal.

Antes de nada, ¿qué es la evaluación de desempeño?

Como hemos comentado, la evaluación de desempeño de laboral es una herramienta que permite conocer el desempeño de cada empleado, a través de medir de un modo objetivo e integral las competencias, la conducta, el rendimiento y la productividad.

El objetivo de la evaluación de desempeño laboral es que la empresa pueda conocer la eficacia de cada empleado en sus funciones, lo que será clave a la hora de conocer si es o no rentable para la organización, así como si cumple con su cometido.

Beneficios de la evaluación de desempeño laboral

De gran utilidad, a continuación, repasamos algunos de los principales beneficios de la evaluación de desempeño laboral para tu empresa:

· Mayor productividad laboral

· Mejor comunicación interna entre trabajadores

· Facilidad para detectar el talento y retenerlo

· Potenciar el desarrollo profesional de los empleados

· Aumentar la motivación

· Fomentar el rendimiento

¿Cómo evaluar el desempeño laboral de los trabajadores?

Existen diferentes opciones para evaluar el desempeño de los trabajadores, siendo las encuestas laborales una de las mejores opciones disponibles para conocer el rendimiento de cada uno de tus empleados.

Dicho esto, en función de las necesidades y de la cultura de la empresa, puedes escoger entre diferentes métodos en función de quién realice la evaluación:

· Autoevaluación: el trabajador se autoevalúa así mismo mediante una serie de parámetros previamente establecidos.

· Evaluación 90 grados: el jefe realiza la evaluación a los trabajadores.

· Evaluación 180 grados: evaluación del jefe y evaluación de aquellas personas de la empresa que están al mismo nivel.

· Evaluación 270 grados: evaluación del jefe, evaluación de los compañeros pares, más una tercera evaluación de los subalternos.

· Evaluación 360 grados: la más completa de todas, realizan la evaluación el jefe inmediato, los amigos, los subalternos más una auto evaluación.

Además, también existen otros métodos de evaluación según el desempeño:

· Por objetivos: se evalúa el desempeño en función al seguimiento, el control y el alcance de los objetivos.

· Por competencias: evalúa el desempeño de los trabajadores en base a las competencias en función del cargo que ocupan.

· Reuniones one to one: encuentro entre el trabajador y su responsable superior.

¿Por qué utilizar un software de evaluación de desempeño?

Dada la importancia que tiene para las empresas, es altamente recomendable utilizar un software especial para la evaluación de desempeño, ya que estará diseñado de forma específica para recopilar información y analizar los datos recogidos, para posteriormente evaluar las aptitudes de los trabajadores.

De esta forma, un software de evaluación de desempeño tiene las siguientes ventajas:

· Seguridad: la información recopilada se guarda de forma más segura, reduciendo el riesgo de que pueda ser robada por personas no autorizadas.

· Información en tiempo real: un software de este tipo te permite acceder a la información de forma inmediata en tiempo real.

· Disponibilidad: una de las principales ventajas es que tienes la información disponible en todo tipo de dispositivos móviles, lo que te permite acceder a ella desde cualquier lugar, a cualquier hora del día, sin necesidad de estar presente en la empresa.

· Sencillez: además, hay que destacar que el uso de este tipo de software es muy sencillo e intuitivo, permitiendo modificarlo en función de tus necesidades.

En definitiva, la evaluación de desempeño laboral consiste en revisar el trabajo que realizan los trabajadores de una empresa, con el objetivo de conocer la calidad de las funciones que realiza cada uno y si realmente están cumpliendo con su cometido.

Esto permitirá a la empresa crecer, conociendo las principales debilidades y áreas de mejora de la empresa de una forma sencilla, rápida y sobre todo, eficaz. Así mismo, será de gran ayuda para aumentar la motivación de los trabajadores, que tendrán más facilidades para establecer metas profesionales y sobre todo, para alcanzarlas.