La explosión más plana vista en el cosmos

Unos astrónomos han observado una explosión a 180 millones de años-luz de la Tierra que desafía al conocimiento científico actual sobre las explosiones naturales en el espacio, dado que esta ha sido mucho más plana de lo que hasta ahora se creía que era el máximo posible.

La observación de la rara explosión y su análisis son obra del equipo de Justyn Maund, de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido.

Las explosiones naturales en el espacio son casi siempre esféricas, ya que las propias estrellas, fuente de la gran mayoría de explosiones cósmicas detectables desde la Tierra, son esféricas, pero la nueva explosión es asombrosamente plana: tiene forma de disco.

La explosión observada, del tamaño de nuestro sistema solar, fue del tipo FBOT (Fast Blue Optical Transient). Es una clase de explosión mucho menos común que otras explosiones, como las supernovas. Solo se han visto otras cuatro explosiones de tipo FBOT. La primera FBOT brillante se descubrió en 2018. Aún no se sabe cómo ocurren estas extremadamente raras explosiones.

Se sabe muy poco sobre las explosiones FBOT: simplemente no se comportan como deberían hacerlo las estrellas en explosión, son demasiado brillantes y evolucionan demasiado rápido. «En pocas palabras, son extrañas, y esta nueva observación las hace aún más extrañas», resume Maund.

Una posible explicación de cómo se produjo esta explosión es que la propia estrella pudo estar rodeada por un disco denso de materia. O quizá se trate de una supernova fallida.

El estudio se titula “A flash of polarized optical light points to an aspherical ‘cow’”. Y se ha publicado en la revista académica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Fuente: noticiasdelaciencia.com